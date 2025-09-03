FiyatlarBölümler
Dövizler / BKNG
BKNG: Booking Holdings Inc

5444.44 USD 1.56 (0.03%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BKNG fiyatı bugün 0.03% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 5400.00 ve Yüksek fiyatı olarak 5465.66 aralığında işlem gördü.

Booking Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

BKNG haberleri

Günlük aralık
5400.00 5465.66
Yıllık aralık
4060.98 5839.41
Önceki kapanış
5442.88
Açılış
5447.96
Satış
5444.44
Alış
5444.74
Düşük
5400.00
Yüksek
5465.66
Hacim
431
Günlük değişim
0.03%
Aylık değişim
-2.38%
6 aylık değişim
19.25%
Yıllık değişim
28.97%
21 Eylül, Pazar