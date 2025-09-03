Devises / BKNG
BKNG: Booking Holdings Inc
5444.44 USD 1.56 (0.03%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BKNG a changé de 0.03% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 5400.00 et à un maximum de 5465.66.
Suivez la dynamique Booking Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
5400.00 5465.66
Range Annuel
4060.98 5839.41
- Clôture Précédente
- 5442.88
- Ouverture
- 5447.96
- Bid
- 5444.44
- Ask
- 5444.74
- Plus Bas
- 5400.00
- Plus Haut
- 5465.66
- Volume
- 431
- Changement quotidien
- 0.03%
- Changement Mensuel
- -2.38%
- Changement à 6 Mois
- 19.25%
- Changement Annuel
- 28.97%
20 septembre, samedi