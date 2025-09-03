CotationsSections
Devises / BKNG
Retour à Actions

BKNG: Booking Holdings Inc

5444.44 USD 1.56 (0.03%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BKNG a changé de 0.03% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 5400.00 et à un maximum de 5465.66.

Suivez la dynamique Booking Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BKNG Nouvelles

Range quotidien
5400.00 5465.66
Range Annuel
4060.98 5839.41
Clôture Précédente
5442.88
Ouverture
5447.96
Bid
5444.44
Ask
5444.74
Plus Bas
5400.00
Plus Haut
5465.66
Volume
431
Changement quotidien
0.03%
Changement Mensuel
-2.38%
Changement à 6 Mois
19.25%
Changement Annuel
28.97%
20 septembre, samedi