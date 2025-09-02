Währungen / BKNG
BKNG: Booking Holdings Inc
5442.88 USD 110.82 (2.00%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BKNG hat sich für heute um -2.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5410.79 bis zu einem Hoch von 5586.24 gehandelt.
Verfolgen Sie die Booking Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
5410.79 5586.24
Jahresspanne
4060.98 5839.41
- Vorheriger Schlusskurs
- 5553.70
- Eröffnung
- 5557.00
- Bid
- 5442.88
- Ask
- 5443.18
- Tief
- 5410.79
- Hoch
- 5586.24
- Volumen
- 271
- Tagesänderung
- -2.00%
- Monatsänderung
- -2.41%
- 6-Monatsänderung
- 19.22%
- Jahresänderung
- 28.93%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K