BKNG: Booking Holdings Inc

5442.88 USD 110.82 (2.00%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BKNG hat sich für heute um -2.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5410.79 bis zu einem Hoch von 5586.24 gehandelt.

Verfolgen Sie die Booking Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
5410.79 5586.24
Jahresspanne
4060.98 5839.41
Vorheriger Schlusskurs
5553.70
Eröffnung
5557.00
Bid
5442.88
Ask
5443.18
Tief
5410.79
Hoch
5586.24
Volumen
271
Tagesänderung
-2.00%
Monatsänderung
-2.41%
6-Monatsänderung
19.22%
Jahresänderung
28.93%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K