BKNG: Booking Holdings Inc

5553.70 USD 78.69 (1.44%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de BKNG de hoy ha cambiado un 1.44%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 5509.53, mientras que el máximo ha alcanzado 5557.39.

Rango diario
5509.53 5557.39
Rango anual
4060.98 5839.41
Cierres anteriores
5475.01
Open
5522.05
Bid
5553.70
Ask
5554.00
Low
5509.53
High
5557.39
Volumen
105
Cambio diario
1.44%
Cambio mensual
-0.42%
Cambio a 6 meses
21.65%
Cambio anual
31.56%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B