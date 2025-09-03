Divisas / BKNG
BKNG: Booking Holdings Inc
5553.70 USD 78.69 (1.44%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BKNG de hoy ha cambiado un 1.44%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 5509.53, mientras que el máximo ha alcanzado 5557.39.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Booking Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BKNG News
- Amnistía Internacional presiona a CAF para cesar el proyecto de tren ligero de Jerusalén
- VCR: Consumer Discretionary Dashboard For September (NYSEARCA:VCR)
- Booking Holdings: A Solid GARP Play In The Travel Sector (NASDAQ:BKNG)
- Booking Holdings: Why The 'Connected Trip' And AI Are Its Next Major Growth Drivers
- Why Booking Holdings (BKNG) Outpaced the Stock Market Today
- Why Booking Holdings (BKNG) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Booking Holdings Market-Beating Algorithm Shine Amid Geopolitical Uncertainty (BKNG)
- Análisis profundo sobre la oportunidad hotelera para Airbnb
- Deep dive on the hotel opportunity for Airbnb
- Acciones de Expedia alcanzan un máximo histórico de 222.28 USD
- Booking Holdings Inc. (BKNG) Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology
- Booking Holdings en conferencia de Goldman Sachs: Perspectivas de crecimiento
- Booking Holdings at Goldman Sachs Conference: Strategic Growth Insights
- Tracking Saudi Sovereign Wealth Fund’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- El asistente de voz de Sadie se integra con OpenTable para reservas 24/7
- Meta Stock (META) Slips Despite Defeating Europe Over Digital Act Fees - TipRanks.com
- Airbnb: A Pivotal Year To Fend Off Competition And Reinvigorate Growth (NASDAQ:ABNB)
- Airbnb’s Growth Story Is Just Getting Started (NASDAQ:ABNB)
- Booking Holdings (BKNG) Beats Stock Market Upswing: What Investors Need to Know
- What will Google Search remedies mean for online travel?
- Why Is Wayfair (W) Up 5.4% Since Last Earnings Report?
Rango diario
5509.53 5557.39
Rango anual
4060.98 5839.41
- Cierres anteriores
- 5475.01
- Open
- 5522.05
- Bid
- 5553.70
- Ask
- 5554.00
- Low
- 5509.53
- High
- 5557.39
- Volumen
- 105
- Cambio diario
- 1.44%
- Cambio mensual
- -0.42%
- Cambio a 6 meses
- 21.65%
- Cambio anual
- 31.56%
