КотировкиРазделы
Валюты / BKNG
Назад в Рынок акций США

BKNG: Booking Holdings Inc

5475.01 USD 84.82 (1.53%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BKNG за сегодня изменился на -1.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5430.05, а максимальная — 5576.58.

Следите за динамикой Booking Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости BKNG

Дневной диапазон
5430.05 5576.58
Годовой диапазон
4060.98 5839.41
Предыдущее закрытие
5559.83
Open
5576.58
Bid
5475.01
Ask
5475.31
Low
5430.05
High
5576.58
Объем
189
Дневное изменение
-1.53%
Месячное изменение
-1.83%
6-месячное изменение
19.92%
Годовое изменение
29.69%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.