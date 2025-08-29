Валюты / BKNG
BKNG: Booking Holdings Inc
5475.01 USD 84.82 (1.53%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BKNG за сегодня изменился на -1.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5430.05, а максимальная — 5576.58.
Следите за динамикой Booking Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
5430.05 5576.58
Годовой диапазон
4060.98 5839.41
- Предыдущее закрытие
- 5559.83
- Open
- 5576.58
- Bid
- 5475.01
- Ask
- 5475.31
- Low
- 5430.05
- High
- 5576.58
- Объем
- 189
- Дневное изменение
- -1.53%
- Месячное изменение
- -1.83%
- 6-месячное изменение
- 19.92%
- Годовое изменение
- 29.69%
