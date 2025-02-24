Valute / BDRY
BDRY: Amplify Commodity Trust Breakwave Dry Bulk Shipping ETF
8.16 USD 0.04 (0.49%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BDRY ha avuto una variazione del -0.49% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.15 e ad un massimo di 8.25.
Segui le dinamiche di Amplify Commodity Trust Breakwave Dry Bulk Shipping ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BDRY News
Intervallo Giornaliero
8.15 8.25
Intervallo Annuale
5.03 10.45
- Chiusura Precedente
- 8.20
- Apertura
- 8.24
- Bid
- 8.16
- Ask
- 8.46
- Minimo
- 8.15
- Massimo
- 8.25
- Volume
- 131
- Variazione giornaliera
- -0.49%
- Variazione Mensile
- 2.90%
- Variazione Semestrale
- 26.12%
- Variazione Annuale
- -20.16%
21 settembre, domenica