BDRY: Amplify Commodity Trust Breakwave Dry Bulk Shipping ETF
8.17 USD 0.03 (0.37%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BDRY hat sich für heute um -0.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.17 bis zu einem Hoch von 8.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die Amplify Commodity Trust Breakwave Dry Bulk Shipping ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BDRY News
Tagesspanne
8.17 8.25
Jahresspanne
5.03 10.45
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.20
- Eröffnung
- 8.24
- Bid
- 8.17
- Ask
- 8.47
- Tief
- 8.17
- Hoch
- 8.25
- Volumen
- 47
- Tagesänderung
- -0.37%
- Monatsänderung
- 3.03%
- 6-Monatsänderung
- 26.28%
- Jahresänderung
- -20.06%
