クォートセクション
通貨 / BDRY
BDRY: Amplify Commodity Trust Breakwave Dry Bulk Shipping ETF

8.20 USD 0.07 (0.86%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BDRYの今日の為替レートは、0.86%変化しました。日中、通貨は1あたり8.19の安値と8.26の高値で取引されました。

Amplify Commodity Trust Breakwave Dry Bulk Shipping ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
8.19 8.26
1年のレンジ
5.03 10.45
以前の終値
8.13
始値
8.20
買値
8.20
買値
8.50
安値
8.19
高値
8.26
出来高
106
1日の変化
0.86%
1ヶ月の変化
3.40%
6ヶ月の変化
26.74%
1年の変化
-19.77%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K