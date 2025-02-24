通貨 / BDRY
BDRY: Amplify Commodity Trust Breakwave Dry Bulk Shipping ETF
8.20 USD 0.07 (0.86%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BDRYの今日の為替レートは、0.86%変化しました。日中、通貨は1あたり8.19の安値と8.26の高値で取引されました。
Amplify Commodity Trust Breakwave Dry Bulk Shipping ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
BDRY News
- Top-Performing ETF Areas of July
- The Zacks Analyst Blog Highlights WEED, BDRY, ETHV, APED and REMX
- Best-Performing ETF Areas of Last Week
- Scheduling Linked To 10% Tariffs Causing Confusion, Angst For U.S. Importers
- How Effectively Can The U.S. Economy Untether From China?
- IMO's Net-Zero Strategy For Global Shipping Starts With Pricing Carbon But Not Perfect
- Disrupted Cross-Border Freight Shipping Braces For U.S. Tariffs
- Container Freight Volatility Rises Amid Trade Disruptions
- New U.S. Tariffs Forcing Shippers To Recalculate Supply Chains On The Fly
- Container Shipping: Sailing Through Uncertainty And Looming Overcapacity
- Bulker Shipping Faces Tough Year As China's Manufacturing Sector Weakens
- U.S. Attempts To Curb China’s Dominance In Shipping, But Actions Could Backfire
1日のレンジ
8.19 8.26
1年のレンジ
5.03 10.45
- 以前の終値
- 8.13
- 始値
- 8.20
- 買値
- 8.20
- 買値
- 8.50
- 安値
- 8.19
- 高値
- 8.26
- 出来高
- 106
- 1日の変化
- 0.86%
- 1ヶ月の変化
- 3.40%
- 6ヶ月の変化
- 26.74%
- 1年の変化
- -19.77%
