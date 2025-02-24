Валюты / BDRY
BDRY: Amplify Commodity Trust Breakwave Dry Bulk Shipping ETF
8.00 USD 0.16 (1.96%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BDRY за сегодня изменился на -1.96%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.98, а максимальная — 8.11.
Следите за динамикой Amplify Commodity Trust Breakwave Dry Bulk Shipping ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
7.98 8.11
Годовой диапазон
5.03 10.45
- Предыдущее закрытие
- 8.16
- Open
- 8.11
- Bid
- 8.00
- Ask
- 8.30
- Low
- 7.98
- High
- 8.11
- Объем
- 187
- Дневное изменение
- -1.96%
- Месячное изменение
- 0.88%
- 6-месячное изменение
- 23.65%
- Годовое изменение
- -21.72%
