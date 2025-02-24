통화 / BDRY
BDRY: Amplify Commodity Trust Breakwave Dry Bulk Shipping ETF
8.16 USD 0.04 (0.49%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BDRY 환율이 오늘 -0.49%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 8.15이고 고가는 8.25이었습니다.
Amplify Commodity Trust Breakwave Dry Bulk Shipping ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
8.15 8.25
년간 변동
5.03 10.45
- 이전 종가
- 8.20
- 시가
- 8.24
- Bid
- 8.16
- Ask
- 8.46
- 저가
- 8.15
- 고가
- 8.25
- 볼륨
- 131
- 일일 변동
- -0.49%
- 월 변동
- 2.90%
- 6개월 변동
- 26.12%
- 년간 변동율
- -20.16%
20 9월, 토요일