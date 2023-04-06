Pullback Bankers
- Experts
- Marco Bortolamasi
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
NASDAQ H1
Semplice Martingala che lavora sui livelli di fibonacci in H1, basso DD, TP e SL definiti in base all'indicatore ATR, esegue un trade per volta, trading settimanale no overnight nel weekend, possibilità di stabilire orari personalizzati di uscita, possibilità di personalizzare il gestione del denaro.
ritorno medio del 9.87 % annuo con le impostazioni di fabbrica della V1, si rimane sempre in costante aggiornamento
buon trading a tutti!
Marco