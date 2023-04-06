Pullback Bankers
- Marco Bortolamasi
NASDAQ H1
Martingala semplice che lavora sui livelli di Fibonacci in H1, DD basso, TP e SL definiti in base all'indicatore ATR, esegue uno scambio alla volta, trading settimanale senza pernottamento nei fine settimana, possibilità di impostare tempi di uscita personalizzati, possibilità di personalizzare la gestione del denaro.
rendimento medio del 9,87% annuo con le impostazioni di fabbrica del V1, è sempre costantemente aggiornato
si consiglia l'uso con i server GMT +2!
TESTATO DAL 2009
Buon trading a tutti!
Marco