Pullback Bankers

NASDAQ H1

Martingala semplice che lavora sui livelli di Fibonacci in H1, DD basso, TP e SL definiti in base all'indicatore ATR, esegue uno scambio alla volta, trading settimanale senza pernottamento nei fine settimana, possibilità di impostare tempi di uscita personalizzati, possibilità di personalizzare la gestione del denaro.


rendimento medio del 9,87% annuo con le impostazioni di fabbrica del V1, è sempre costantemente aggiornato

si consiglia l'uso con i server GMT +2!


TESTATO DAL 2009


Buon trading a tutti!

Marco


Plus de l'auteur
Swing Climber EurUsd H1
Marco Bortolamasi
5 (1)
Experts
EURUSD H1 Simple Martingale that works on daily swing levels, low DD, TP and SL defined on the basis of certain pre-set calculations in the algorithm, executes one trade at a time, weekly trading no overnight on weekends, possibility to establish customized exit times, possibility of customize money management. average return of 7.92% per year with the factory settings of the V1, it is always constantly updated, it is recommended to use it with a GMT +2 server TESTED SINCE 2003  Happy trading
FREE
Drunken Miters
Marco Bortolamasi
Experts
Oro H1 Martingale semplice che lavora sui livelli di Fibonacci in H1, bassi DD, TP e SL definiti, esegue un trade alla volta, trading settimanale no overnight nei fine settimana, possibilità di stabilire tempi di uscita personalizzati, possibilità di personalizzare la gestione del denaro. rendimento medio dell'11,5% annuo con le impostazioni di fabbrica del V1, è sempre costantemente aggiornato TESTATO DAL 2003 per favore fai un backtest
Swing Climber Gold H1
Marco Bortolamasi
Experts
GOLD H1 Simple Martingale that works on daily swing levels, medium DD, TP and SL defined on the basis of certain pre-set calculations in the algorithm, executes one trade at a time, weekly trading no overnight on weekends, possibility to establish customized exit times, possibility of customize money management. average return of  30.43% per year with the factory settings of the V1, it is always constantly updated, it is recommended to use it with a GMT +2 server TESTED SINCE 2008 It's recommend
