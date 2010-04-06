MT4 Position Helper

MT4持仓助手

由于限制 上传的版本是很老的版本  加载后 看EA的 " 关于 " 说明  

PS： MT4持仓助手最新版 单文件 只能实现 部分功能  需要大量的指标辅助运行  

使用前先打印EA快捷键说明文件 文件在网盘或Q群中 一般会在 助手安装包 的文件夹里


辅助性EA 订单半自动管理 自动设置止盈止损移动止损 分批平仓 划线模式 横线模式 布林带平仓 定时器追踪止盈止损等 同时有大量快捷键处理下单 改止盈止损 挂单等 省时省力。

新增了 副面板 有大量的指标 辅助订单管理  自动化相关的 程序

主要功能

  1. 1.6版本 加入了 复盘 测试模式下 可以模拟下单的功能
  2. 辅助性EA 订单半自动管理
  3. 自动设置止盈止损移动止损 分批平仓  定时器追踪止盈止损等
  4. 划线模式 横线模式 短线追单
  5. 参考各种指标 执行一些操作
  6. 有大量快捷键处理下单 改止盈止损 挂单等 省时省力。
  7. 主要是解放双手，不用长时间盯盘 EA可以半自动的处理一些 订单 以后可能会增加自动化的功能


此代码是在GPL-3.0许可下发布的。
This code is released under the GPL-3.0 license.

