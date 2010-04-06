MT4 Position Helper
- Utilità
- Li Peng Wang
- Versione: 1.7
- Aggiornato: 26 marzo 2025
MT4持仓助手
由于限制 上传的版本是很老的版本 加载后 看EA的 " 关于 " 说明
PS： MT4持仓助手最新版 单文件 只能实现 部分功能 需要大量的指标辅助运行
使用前先打印EA快捷键说明文件 文件在网盘或Q群中 一般会在 助手安装包 的文件夹里
辅助性EA 订单半自动管理 自动设置止盈止损移动止损 分批平仓 划线模式 横线模式 布林带平仓 定时器追踪止盈止损等 同时有大量快捷键处理下单 改止盈止损 挂单等 省时省力。
新增了 副面板 有大量的指标 辅助订单管理 自动化相关的 程序
主要功能
- 1.6版本 加入了 复盘 测试模式下 可以模拟下单的功能
- 辅助性EA 订单半自动管理
- 自动设置止盈止损移动止损 分批平仓 定时器追踪止盈止损等
- 划线模式 横线模式 短线追单
- 参考各种指标 执行一些操作
- 有大量快捷键处理下单 改止盈止损 挂单等 省时省力。
- 主要是解放双手，不用长时间盯盘 EA可以半自动的处理一些 订单 以后可能会增加自动化的功能
此代码是在GPL-3.0许可下发布的。
This code is released under the GPL-3.0 license.