Panelux
- Indicatori
- Andrei Gerasimenko
- Versione: 1.0
Panelux - информационная панель показывающая актуальную информацию для трейдера, такую как:
- Номер торгового аккаунта и торговое плечо;
- Символ, период, последнюю цену, время до закрытия бара и спред;
- Отдельный блок для мани менеджмента;
- Данные свопа инструмента;
- Блок информации о депозите, балансе, профите, позициях, equity и margin;
- Блок о прибылях и убытках за год, квартал, месяц, неделю и по последним пяти дням.
Имеется опция для включения отображения совершенных сделок на графике цены. Что удобно для анализа совершенных сделок.
Присутствует уведомление о просадке. Если уровень маржи ниже 1000 процентов, то индикатор пришлет Push уведомление.
В настройках можно выбрать цветовую схему для визуализации. В меню выбора присутствует 5 тем. Черная, белая, золотистый оттенок, желтый оттенок и голубоватый.
Блок мани менеджмента:
Выводит информацию о количестве лотов, которые требуются открыть исходя из свободных средств.
Выставляется в процентном отношении в настройках индикатора.
Блок информации о капитале и актуальной торговле:
Выводит информацию о торговом балансе. О суммарной открытой позиции в валюте депозита и отдельно в пунктах.
Считает в процентах от депозита.
Настройки индикатора:
- Color Scheme - Выбор цветовой схемы из 5 возможных
- Risk Per Trade As A % - Установка риска в процентах для расчета лота
- Show Deal Marker On Chart - Показывать/скрыть на графике совершенные сделки
- Use Notification On Mobile - Присылает Push уведомление о состоянии маржи, если она ниже уровня 1000%
- Color Scheme For Chart - Применить цветовую схему для графика
L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.