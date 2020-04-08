ZigZag with Extras for MT4

(Traduzione Google)

Questo indicatore si basa sullo ZigZag originale fornito come esempio di codice sorgente con le installazioni di MetaTrader.

L'ho riscritto con alcune funzionalità extra per la visualizzazione del canale di "profondità" e dei rispettivi breakout. Consente inoltre di osservare i precedenti punti a zig-zag.

Facoltativamente, può avvisare l'utente quando si verificano dei breakout. Gli avvisi possono essere semplicemente sul terminale o anche tramite notifiche push su un dispositivo mobile, con il tuo testo personalizzato.

(Original text)

This indicator is based on the original ZigZag provided as a source code example with MetaTrader installations.

I rewrote it with some extra features for displaying the “depth” channel and the respective break-outs. It also allows one to observe prior zig-zag points.

Optionally, it can alert the user when break-outs occur. The alerts can be simply on the terminal or also via push notifications on a mobile device, with your own custom text.

