ZigZag with Extras for MT4
- Indicatori
- Fernando Carreiro
- Versione: 2.0
- Attivazioni: 20
This indicator is based on the original ZigZag provided as a source code example with MetaTrader installations.
I rewrote it with some extra features for displaying the “depth” channel and the respective break-outs. It also allows one to observe prior zig-zag points.
Optionally, it can alert the user when break-outs occur. The alerts can be simply on the terminal or also via push notifications on a mobile device, with your own custom text.