ZigZag with Extras for MT4
- Indicateurs
- Fernando Carreiro
- Version: 2.0
- Activations: 20
(Google Traduction)
Cet indicateur est basé sur le ZigZag original fourni comme exemple de code source avec les installations de MetaTrader.
Je l'ai réécrit avec quelques fonctionnalités supplémentaires pour afficher le canal "profondeur" et les cassures respectives. Cela permet également d'observer les points de zig-zag antérieurs.
En option, il peut alerter l'utilisateur lorsque des éruptions se produisent. Les alertes peuvent être simplement sur le terminal ou également via des notifications push sur un appareil mobile, avec votre propre texte personnalisé.
(Original text)
This indicator is based on the original ZigZag provided as a source code example with MetaTrader installations.
I rewrote it with some extra features for displaying the “depth” channel and the respective break-outs. It also allows one to observe prior zig-zag points.
Optionally, it can alert the user when break-outs occur. The alerts can be simply on the terminal or also via push notifications on a mobile device, with your own custom text.