ZigZag with Extras for MT4

(Google Traduction)

Cet indicateur est basé sur le ZigZag original fourni comme exemple de code source avec les installations de MetaTrader.

Je l'ai réécrit avec quelques fonctionnalités supplémentaires pour afficher le canal "profondeur" et les cassures respectives. Cela permet également d'observer les points de zig-zag antérieurs.

En option, il peut alerter l'utilisateur lorsque des éruptions se produisent. Les alertes peuvent être simplement sur le terminal ou également via des notifications push sur un appareil mobile, avec votre propre texte personnalisé.