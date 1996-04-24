DayTrade Tool Institutional

ESS Enguifing Strategy Signals William Oswaldo Mayorga Urduy Indicatori

ESS ENGUIFING SEGNALI DI STRATEGIA Questo indicatore rileva candele di tipo busta a cui è applicato un filtro, questo filtro è composto da 3 strategie insieme, con le quali è possibile identificare la massima efficacia possibile all'interno dei parametri misurabili. I segnali sono indicati da frecce verso l'alto e verso il basso per ciascuna delle direzioni e puoi anche attivare o disattivare avvisi, e-mail e messaggi push sul cellulare. Vale la pena ricordare che nessun indicatore è efficac