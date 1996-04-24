DayTrade Tool Institutional
- Utilità
- Nercio Itelvino Muhale
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Strumento Daytrade Istituzionale
Assistente visivo avanzato per il trading manuale.
Daytrade Tool Istituzionale è un Expert Advisor di Visualizzazione professionale sviluppato per i trader manuali che utilizzano Price Action, CRT, PO3, ICT/SMC e necessitano di chiarezza istituzionale sul grafico.
Daytrade Tool Istituzionale trasforma il tuo grafico in una dashboard di analisi istituzionale, consentendo al trader il controllo completo dell'esecuzione.
Chiarezza visiva. Contesto professionale. Decisione umana.
Questo EA NON apre, chiude o gestisce gli ordini automaticamente.
Funziona esclusivamente come strumento di analisi e creazione di grafici visivi.
Obiettivo dell'EA
Organizzare in modo intelligente il grafico, automatizzando i grafici istituzionali, i livelli importanti, le zone di rischio, il contesto HTF e la gestione visiva, consentendo decisioni più rapide, disciplinate e accurate.
Caratteristiche principali
Pannello di controllo (ON / OFF)
Interfaccia pulita e professionale
Attivazione/disattivazione dei moduli singolarmente
Eliminazione del disordine visivo
Gestione del rischio VISIVO
Traccia automaticamente la zona tra Stop Loss e Take Profit
Visualizzazione visiva di:
Area di rischio
Area di profitto
Rapporto rischio x rendimento
Ideale per la disciplina operativa e la pianificazione prima dell'ingresso
Non apre o chiude automaticamente gli ordini; l'utente deve attivare l'ordine tramite il pulsante.
Non modifica SL o TP automatici
Non esegue il trading automatico
Strumenti istituzionali
CBDR (Central Bank Dealer Range).
ADR (Average Daily Range).
Quarterly Theory (QT) - Livelli giornalieri, settimanali, mensili e annuali.
Price Action avanzata
Kill Zone / Zone di liquidità
Livelli giornalieri - Massimo, minimo, chiusura e 50% del giorno precedente.
POI e zone visive organizzate (FVG - Fair Value Gap incluso il 50%). Candele ausiliarie dal Timeframe Alto (HTF) a sinistra per la lettura di CRT e PO3.
Contesto Timeframe più ampio
Visualizzazione delle candele H4 direttamente in timeframe più piccoli (LTF).
Analisi HTF senza modificare i grafici.
Lo strumento è compatibile con qualsiasi broker. Ideale per conti reali.
A chi è rivolto questo EA?
Trader che operano con Price Action Manuale / ICT / SMC. Trader di livello intermedio e avanzato. Coloro che apprezzano l'organizzazione, la chiarezza e la comprensione istituzionale. Coloro che desiderano automatizzare i disegni, non le decisioni. Non adatto a chi cerca robot automatizzati.
Piattaforma
MetaTrader 5 (MT5)