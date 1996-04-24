DayTrade Tool Institutional

Strumento Daytrade Istituzionale

Assistente visivo avanzato per il trading manuale.

Daytrade Tool Istituzionale è un Expert Advisor di Visualizzazione professionale sviluppato per i trader manuali che utilizzano Price Action, CRT, PO3, ICT/SMC e necessitano di chiarezza istituzionale sul grafico.

Daytrade Tool Istituzionale trasforma il tuo grafico in una dashboard di analisi istituzionale, consentendo al trader il controllo completo dell'esecuzione.

Chiarezza visiva. Contesto professionale. Decisione umana.

Questo EA NON apre, chiude o gestisce gli ordini automaticamente.

Funziona esclusivamente come strumento di analisi e creazione di grafici visivi.

Obiettivo dell'EA

Organizzare in modo intelligente il grafico, automatizzando i grafici istituzionali, i livelli importanti, le zone di rischio, il contesto HTF e la gestione visiva, consentendo decisioni più rapide, disciplinate e accurate.

Caratteristiche principali
Pannello di controllo (ON / OFF)
Interfaccia pulita e professionale
Attivazione/disattivazione dei moduli singolarmente
Eliminazione del disordine visivo
Gestione del rischio VISIVO
Traccia automaticamente la zona tra Stop Loss e Take Profit
Visualizzazione visiva di:
Area di rischio
Area di profitto
Rapporto rischio x rendimento
Ideale per la disciplina operativa e la pianificazione prima dell'ingresso
Non apre o chiude automaticamente gli ordini; l'utente deve attivare l'ordine tramite il pulsante.
Non modifica SL o TP automatici
Non esegue il trading automatico
Strumenti istituzionali

CBDR (Central Bank Dealer Range).
ADR (Average Daily Range).
Quarterly Theory (QT) - Livelli giornalieri, settimanali, mensili e annuali.
Price Action avanzata

Kill Zone / Zone di liquidità
Livelli giornalieri - Massimo, minimo, chiusura e 50% del giorno precedente.
POI e zone visive organizzate (FVG - Fair Value Gap incluso il 50%). Candele ausiliarie dal Timeframe Alto (HTF) a sinistra per la lettura di CRT e PO3.

Contesto Timeframe più ampio

Visualizzazione delle candele H4 direttamente in timeframe più piccoli (LTF).
Analisi HTF senza modificare i grafici.

Lo strumento è compatibile con qualsiasi broker. Ideale per conti reali.

A chi è rivolto questo EA?

Trader che operano con Price Action Manuale / ICT / SMC. Trader di livello intermedio e avanzato. Coloro che apprezzano l'organizzazione, la chiarezza e la comprensione istituzionale. Coloro che desiderano automatizzare i disegni, non le decisioni. Non adatto a chi cerca robot automatizzati.

Piattaforma

MetaTrader 5 (MT5)
Prodotti consigliati
WPR with 2 Moving Averages MT5 r
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "WPR con 2 Medie Mobili" per MT5, senza ridisegno. - WPR è uno dei migliori oscillatori per lo scalping. - L'indicatore "WPR e 2 Medie Mobili" consente di visualizzare le medie mobili veloci e lente dell'oscillatore WPR. - L'indicatore offre l'opportunità di visualizzare le correzioni di prezzo molto presto. - È molto facile impostare questo indicatore tramite parametri e può essere utilizzato su qualsiasi timeframe. - È possibile visualizzare le condizioni di ingresso
Mega Indicator MT5
Szymon Palczynski
Indicatori
Price reach indicator. It also serves as the perfect term for supports and resistance. I use it in two experts. The basic tool for professional trading. The indicator analyzes the last 500 bar and uses this to determine the levels ( but it doesn't predict the future ) . Personally, I use it on TF H1.  It is very simple. Four lines on chart and that's all. Only two input parameters.  Thousands of indicators. Why this? Is good ? No! Is very good. Please test the indicator prior to purchasing. You
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experts
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
Gold Spot Vs US Dollar Scalper Tools
Harifidy Razafindranaivo
Utilità
BRIEF INTRODUCTION :   This panel is designed for the XAU/USD  pair, offering a fully automated and manual trading solution with optional money management controls. The application operates seamlessly in all market conditions and includes a built-in indicators attached in the interface for real-time analysis.   KEY FEATURES : - Martingale Strategy & Range Sequence Detection – Enhances trade recovery and identifies key price levels.   - Multiple Indicators – Helps users anticipate future price
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilità
Inverted_Chart_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA creates and maintains a mirror-inverted chart of any symbol and timeframe. It automatically generates a custom instrument (e.g. US30_INV ) and keeps its price history updated in real time, with bars mirrored around a chosen pivot. This utility gives traders a new way to analyze the market from a different perspective by flipping the chart upside down. Why use an inverted chart? Highlight hidden patterns – price formations that look ordin
Trend Lines Scalper
Magdalena Estefania Colonna
Indicatori
TREND LINES Scalper Professional Indicator OVERVIEW Trend Lines Scalper is a highly accurate, advanced indicator designed specifically for professional traders looking to maximize their scalping opportunities by automatically detecting trend lines and high-probability signals. This powerful algorithm combines classic technical analysis with modern technology, automatically identifying price patterns and generating accurate, real-time signals for successful scalping trades. MAIN FEATURES
Dragon SuperTrend OB
Fabio Oliveira Magalhaes
Indicatori
Dragon SuperTrend OB indicator  he Dragon was an indicator developed to capture a new beginning of the trend, it is excellent in Binary Options and Forex and even B3 in the Mini Index and Mini Dolar. It has 4 trend levels in 4 different Times Frames, so you can be sure that you are on the right side of the trend! It is very simple and easy to use, in the end I explain how we will operate with the indicator! Confirmation modes First Line Trend Confirmations: Green Square Upward Trend. Red Squar
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
Utilità
TradePilot Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 TradePilot is a professional and user-friendly Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 (MT5) . It simplifies automated trading , risk management , and trade execution with a smart trading panel . Perfect for beginners and experienced traders looking for a reliable trade manager EA with automated lot size calculation and smart position management. Key Advantages User-Friendly Trading Panel: Customizable panel with buttons and hotkeys for fast ex
Heiken Ashi Candle Color Change Alerts Serie MT5
Boris Armenteros
5 (1)
Indicatori
Be notified of every color change of Heiken Ashi (HA) candles. The indicator will trigger past and new signals every time that HA candles change their colors. ( Note : this tool is based on the code of Heiken Ashi indicator developed by MetaQuotes Software Corp.) Features The signals are triggered at closing of last bar/opening of a new bar; Any kind of alerts can be enabled: Dialog Box, Email message, SMS notifications for smartphones and tablets, and Sound alerts; By default, up arrows are pl
UniversalDashboard
Stanislav Korotky
Utilità
The Universal Dashboard is a tool for multidimension technical analysis of the market. It allows you to collect a customizable set of trading signals and important performance indicators, and display them in a single table. Multiple symbols, timeframes, and conditions can be monitored and alerted at once. The conditions are specified as expressions which support all built-in indicators, custom indicators, math functions, arithmetic operators and more. The dashboard is implemented as a non-tradi
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
Experts
The Goat Scalper EA — Smart, Fast, and Built for Real Market Performance Overview The Goat Scalper EA is a next-generation trading system built to capture decisive market moves with surgical precision. Unlike typical scalpers that rely on risky methods such as martingale, grid, hedging, or arbitrage, The Goat uses a pure breakout logic based on advanced supply and demand zone detection, ensuring stable and transparent results in any condition. Core Strengths Smart Risk Management Stop Loss on
Regulus exclusive advisor
Oleg Konovalov
Experts
Strumenti per il guadagno e la ricerca. Il nucleo dei segnali e della strategia di trading si basa sull'algoritmo dell'autore per la formazione di modelli di previsione dei prezzi. Applicabile a qualsiasi strumento! Integrato con un sistema di controllo basato sull'MA "Volpe a nove code" , aggiornando e regolando il segnale nel modo più accurato possibile per il mercato, lo strumento e il periodo di lavoro. Idoneo: tutti gli strumenti in tutti i mercati (ci sono eccezioni). A chi è rivolto: h
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicatori
Versione MT4  |  FAQ L' indicatore Owl Smart Levels è un sistema di trading completo all'interno dell'unico indicatore che include strumenti di analisi di mercato popolari come i frattali avanzati di Bill Williams , Valable ZigZag che costruisce la corretta struttura a onde del mercato, e i livelli di Fibonacci che segnano i livelli esatti di entrata nel mercato e luoghi per prendere profitti. Descrizione dettagliata della strategia Istruzioni per lavorare con l'indicatore Consulente-assistente
Alpha Trend MT5
Evgeny Belyaev
Indicatori
Alpha Trend MT5 is a trend indicator for the MetaTrader 5 platform; it has been developed by a group of professional traders. The Alpha Trend MT5 indicator finds the most probable tendency reversal points, which allows making trades at the very beginning of a trend. This indicator features notifications, which are generated whenever a new signal appears (alert, email, push-notification). This allows you to open a position in a timely manner. Alpha Trend does not redraw, which makes it possible t
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (585)
Utilità
Benvenuto a Trade Manager EA, lo strumento definitivo per la gestione del rischio , progettato per rendere il trading più intuitivo, preciso ed efficiente. Non è solo uno strumento per l'esecuzione degli ordini, ma una soluzione completa per la pianificazione delle operazioni, la gestione delle posizioni e il controllo del rischio. Che tu sia un principiante, un trader avanzato o uno scalper che necessita di esecuzioni rapide, Trade Manager EA si adatta alle tue esigenze, offrendo flessibilità s
Auto SLTP Maker MT5
Oleg Remizov
5 (1)
Utilità
Auto SLTP Maker MT5  is an assistant for all those who forget to set StopLoss and/or TakeProfit in deal parameters, or trade on a very fast market and fail to place them in time. This tool automatically tracks trades without StopLoss and/or TakeProfit and checks what level should be set in accordance with the settings. The tool works both with market and pending orders. The type of orders to work with can be set in the parameters. It can track either trades for the instrument it runs on, or all
Riko Trend mt5
Nadiya Mirosh
Indicatori
The Riko Trend indicator is a revolutionary trend trading and filtering solution with all the important features of a trend tool built into one tool! The Riko Trend indicator is good for any trader, suitable for any trader for both forex and binary options. You don’t need to configure anything, everything is perfected by time and experience, it works great during a flat and in a trend. The Riko Trend indicator is a technical analysis tool for financial markets that reflects the current price f
Mango Scalper
Mahmoud M A Alkhatib
Experts
Mango Scalper  is a fully automated scalping robot that uses a very Good and Smart breakout strategy, advanced money management and probabilistic analysis. Most effective in the price consolidation stages that occupy the bulk of the market time. Proven itself on real accounts with an excellent risk-to-reward ratio. Does not need forced optimization, which is the main factor of its reliability and guarantee of stable profit in the future. S uitable for both beginners and experienced traders.  
PREngulfing
Slobodan Manovski
Experts
PR EA - Engulfing Pattern Trading System Automated Engulfing Pattern Detection with MA Confirmation The PR EA is a Meta Trader 5 expert advisor that identifies and trades bullish/bearish engulfing candlestick patterns when confirmed by a moving average filter. Designed for swing trading on 30-minute charts with compatibility for M15 and H1 time frames. Key Features: Pattern Recognition - Detects valid bullish/bearish engulfing candle formations Trend Confirmation - 238-period SMA filter
Naturu
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicatori
“Naturu” è un indicatore manuale che utilizza la simmetria della natura come algoritmo. Conquista il mercato con una strategia semplice e saggezza nascosta! Quando carichi l’indicatore, vedrai due linee: Top e Bottom. Clicca una volta su una linea per attivarla. Per spostarla, basta cliccare sulla candela dove vuoi posizionarla. Definisci un punto alto e un punto basso, e l’indicatore calcola automaticamente: Una zona magenta che mostra dove gli interessi di tori e orsi sono più vicini, ossia l
ESS Enguifing Strategy Signals
William Oswaldo Mayorga Urduy
Indicatori
ESS ENGUIFING SEGNALI DI STRATEGIA Questo indicatore rileva candele di tipo busta a cui è applicato un filtro, questo filtro è composto da 3 strategie insieme, con le quali è possibile identificare la massima efficacia possibile all'interno dei parametri misurabili. I segnali sono indicati da frecce verso l'alto e verso il basso per ciascuna delle direzioni e puoi anche attivare o disattivare avvisi, e-mail e messaggi push sul cellulare. Vale la pena ricordare che nessun indicatore è efficac
Advanced 4xZeovo MT5 Indicator
Muhammad Ismail
Indicatori
Advanced 4xZeovo MT5 Indicator (MetaTrader 5)   Product Description  4xZeovo is a powerful trading indicator system monitoring 24/7 financial markets. Metatrader5 tool designed to find the best buying/selling opportunities and notifies the user.    Making life easy for traders in helping with the two most difficult decisions with the use of advanced innovate trading indicators aiming to encourage users to hold the winning positions and take profit at the best times.    Equipped with a unique tra
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indicatori
##   ONLY GOLD ##   Тiльки Золото ## **Mercaria Professional Trading Zones - Complete Guide** ## **Mercaria Professional Trading Zones - Повний посібник** ### **How Mercaria Zones Work / Як працюють зони Mercaria** **English:** Mercaria Zones is an advanced trading indicator that identifies high-probability support and resistance areas using ZigZag extremes combined with mathematical zone calculations. The indicator works on multiple timeframes simultaneously, providing a comprehensive view
Crash 5 EA
Wayne Ysel
Experts
Crash5 EA ,I s a automatic robot that has the level of professional decision when to take a trade without any emotion. The bot will help in your scalping decision making with its own TP (take profit) and SL (stop loss) with the trail stop when in profit. This is a trend based spike catching ,looking on whats happening in real time charts no repainting of any signals. The robot helps in making decisions on the candle stick pattern opened and closed lat price with the help of RSI ,MACD and the EMA
Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed MA MT5
Ku Chuan Lien
5 (1)
Indicatori
Heiken Ashi Smoothed Strategy is a very simple but powerful system to get forex market trend direction. This indicator is actually 2 indicators in 1 pack, Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed Moving Average both included. Because HA (Heiken Ashi) and HAS (Heiken Ashi Smoothed) are calculated in the same one system event with necessary buffers and loop only, so it is the FAST, OPTIMIZED and EFFICIENT HA having the combined indicator of MetaTrader 5. You can choose to display HA and HAS in the sam
Vict Channel
Tatiana Savkevych
Indicatori
Victory Channel is a forex trend arrow indicator for identifying potential entry points. I like it, first of all, because it has a simple mechanism of work, adaptation to all time periods and trading tactics. Created on the basis of a regression channel with filters. We display the signals of the Victory Channel indicator on the chart of the price function using a mathematical approach. How it works - when the price breaks through the overbought/oversold zone (channel levels), a buy or sell si
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicatori
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Super Trend Advance Trading
Minh Khoa Nguyen
Indicatori
The  SuperTrend Advance Trading  is a widely-used technical indicator based on  SuperTrend Strategy + Price Action + EMA . How it works: -  Buy/Sell Signals  can be generated when the trend reverses, the conditions of Price action, TrendLine and EMA are met. - After the  Signal  appears, be patient and wait until the candle closes, at that time place the order as soon as possible. You may have time to review your entry, consider whether it is a good entry or not. - Carefully review the entry, up
Bneu Prop Firm Challenge Manager Pro
Marvinson Salavia Caballero
Utilità
**Bneu Prop Firm Challenge Manager Pro** is a trading utility for MetaTrader 5 designed to assist traders participating in proprietary trading firm evaluation challenges. The utility monitors account metrics, tracks challenge progress, and provides protection features to help maintain compliance with challenge rules. **Main Features** **Prop Firm Presets** - Pre-configured rule sets for common proprietary trading firms - FTMO preset with corresponding rule parameters - MyForexFunds (MFF) pres
Ultra AS MT5
Yaroslav Varankin
3 (2)
Indicatori
The indicator is designed for binary options trading. The "period" parameter can be adjusted to fit your trading strategy, allowing you to customize the number and quality of signals. A red arrow pointing down indicates a sell signal, while a blue arrow pointing up indicates a buy signal. Recommended expiration time is one candle. You can enter a trade either when the signal appears or on the next candle. Attention: the signal may sometimes disappear on the current candle, so it's important to
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilità
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (148)
Utilità
Trade Panel è un assistente commerciale multifunzionale. L'applicazione contiene più di 50 funzioni di trading per il trading manuale e consente di automatizzare la maggior parte delle operazioni di trading. Attenzione, l'applicazione non funziona nel tester di strategia. Prima dell'acquisto, puoi testare la versione demo su un conto demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Commercio. Ti consente di eseguire operazioni di trading con un clic: Apri ordini e posizioni pendenti con calco
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (18)
Utilità
Versione Beta Telegram to MT5 Signal Trader è quasi pronto per il rilascio ufficiale in versione alpha. Alcune funzionalità sono ancora in fase di sviluppo e potresti riscontrare piccoli bug. Se riscontri problemi, ti preghiamo di segnalarli, il tuo feedback aiuta a migliorare il software per tutti. Il prezzo aumenterà dopo 20 vendite. Copie rimanenti a $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader è uno strumento potente che copia automaticamente segnali di trading da canali o gruppi Telegram a
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (10)
Utilità
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 *****this is the local HTML version of Ultimate Extractor. Check out Ultimate Extractor Cloud on mql5 for the Cloud version****** Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with inte
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilità
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gatto Copiatore MT5) è un copiatore di trade locale e un framework completo di gestione del rischio ed esecuzione progettato per le sfide di trading odierne. Dalle sfide delle prop firm alla gestione di portafogli personali, si adatta a ogni situazione con una combinazione di esecuzione robusta, protezione del capitale, configurazione flessibile e gestione avanzata dei trade. Il copiatore funziona sia in modalità Master (mittente) che Slave (ricevente), con sincro
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.85 (27)
Utilità
MT5 to Telegram Signal Provider è un'utilità facile da usare e completamente personalizzabile che consente l'invio di segnali specificati a una chat, canale o gruppo Telegram, rendendo il tuo account un fornitore di segnali. A differenza della maggior parte dei prodotti concorrenti, non utilizza importazioni DLL. [ Dimostrativo ] [ Manuale ] [ Versione MT4 ] [ Versione Discord ] [ Canale Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configurazione Una guida utente passo-passo è disponibile. Nessuna cono
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilità
Copia i segnali da qualsiasi canale di cui sei membro (compresi quelli privati e ristretti) direttamente sul tuo MT5.  Questo strumento è stato progettato con l'utente in mente offrendo molte funzionalità necessarie per gestire e monitorare gli scambi. Questo prodotto è presentato in un'interfaccia grafica facile da usare e visivamente accattivante. Personalizza le tue impostazioni e inizia ad utilizzare il prodotto in pochi minuti! Guida per l'utente + Demo  | Versione MT4 | Versione Discord
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
4 (2)
Utilità
Smart Stop Manager – Esecuzione automatica dello stop-loss con precisione professionale Panoramica Smart Stop Manager è il livello di esecuzione della linea Smart Stop, progettato per i trader che richiedono una gestione dello stop-loss strutturata, affidabile e completamente automatizzata su più posizioni aperte. Monitora continuamente tutte le operazioni attive, calcola il livello di stop ottimale utilizzando la logica di struttura di mercato Smart Stop e aggiorna gli stop automaticamente se
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilità
Smart Stop Scanner – Analisi multi-asset degli stop-loss basata sulla reale struttura di mercato Panoramica Smart Stop Scanner offre un monitoraggio professionale dei livelli di stop-loss su più mercati. Il sistema identifica automaticamente le zone di stop più rilevanti basandosi sulla reale struttura di mercato, sulle rotture significative e sulla logica del price action, presentando tutte le informazioni in un pannello chiaro, coerente e ottimizzato per schermi ad alta risoluzione (DPI-awar
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilità
Trade copyr per MT5 è un trade copyr per la piattaforma МetaТrader 5   . Copia le negoziazioni forex   tra       eventuali conti   MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 per la versione COPYLOT MT5 (o MT4   -   MT4 MT5   -   MT4 per la versione COPYLOT MT4) Fotocopiatrice affidabile! Versione MT4 Descrizione completa   +DEMO +PDF Come comprare Come installare     Come ottenere i file di registro     Come testare e ottimizzare     Tutti i prodotti di Expforex Puoi anche copiare le operazioni nel termina
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilità
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilità
Trade Manager per aiutarti a entrare e uscire rapidamente dalle operazioni calcolando automaticamente il tuo rischio. Incluse funzionalità che ti aiutano a prevenire l'eccessivo trading, il vendetta trading e il trading emotivo. Le operazioni possono essere gestite automaticamente e i parametri di performance del conto possono essere visualizzati in un grafico. Queste caratteristiche rendono questo pannello ideale per tutti i trader manuali e aiuta a migliorare la piattaforma MetaTrader 5. Suppo
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilità
Questo prodotto filtra tutti gli esperti consulenti e i grafici manuali durante il periodo delle notizie, così non dovrai preoccuparti di improvvisi picchi di prezzo che potrebbero distruggere le tue impostazioni di trading manuali o le negoziazioni effettuate da altri esperti consulenti. Questo prodotto viene fornito anche con un sistema completo di gestione degli ordini che può gestire le tue posizioni aperte e gli ordini in sospeso prima della pubblicazione di qualsiasi notizia. Una volta che
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilità
Da Telegram a MT5:   la soluzione definitiva per la copia del segnale Semplifica il tuo trading con Telegram su MT5, il moderno strumento che copia i segnali di trading direttamente dai canali e dalle chat di Telegram sulla tua piattaforma MetaTrader 5, senza bisogno di DLL. Questa potente soluzione garantisce un'esecuzione precisa dei segnali, ampie opzioni di personalizzazione, fa risparmiare tempo e aumenta la tua efficienza. [ Instructions and DEMO ] Caratteristiche principali Integrazione d
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (5)
Utilità
Crypto Charting for MT5 – Integrazione grafici criptovalute in MetaTrader 5 Panoramica Crypto Charting for MT5 offre dati OHLC in tempo reale tramite WebSocket. Supporta più exchange e aggiorna automaticamente i dati in MT5. Funzionalità Dati in tempo reale via WebSocket Aggiornamento automatico dei dati storici Sincronizzazione pianificata dopo interruzioni Compatibile con tutti i timeframe MT5 Dati OHLCV completi Supporto per il tester di strategia Riconnessione automatica Exchange supportati
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.8 (5)
Utilità
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please DON'T BUY this product before TESTING  and watching my video about it. The price of the ManHedger will increase to 250$ after 20 copies sold. Contact me for user support or bug reports or if you want the MT4 version! MT4 Version  I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own Zone Recovery strategy to capitalize on trending markets. Create Grid
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Utilità
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilità
EASY Insight AIO – La soluzione all-in-one per un trading intelligente e senza sforzo Panoramica Immagina di poter analizzare l’intero mercato — Forex, Oro, Cripto, Indici e persino Azioni — in pochi secondi, senza dover controllare manualmente i grafici, installare indicatori o affrontare configurazioni complicate. EASY Insight AIO è il tuo strumento definitivo di esportazione per il trading alimentato dall’IA, pronto all’uso. Offre una panoramica completa del mercato in un unico file CSV pul
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilità
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilità
Pannello di trading per il trading in 1 clic.   Lavorare con posizioni e ordini!   Trading dal grafico o dalla tastiera. Con il nostro pannello di trading, puoi eseguire operazioni con un solo clic direttamente dal grafico ed eseguire operazioni di trading 30 volte più velocemente rispetto al controllo MetaTrader standard. I calcoli automatici di parametri e funzioni rendono il trading più veloce e conveniente per i trader. Suggerimenti grafici, etichette informative e informazioni complete sugl
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Utilità
Everything for chart Technical Analysis indicator MT5 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator mt5 Video tutorials, manuals, DEMO download   here .   Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Pri
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.41 (27)
Utilità
Auto Trade Copier is designed to copy trades to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts/terminals with 100% accuracy. The provider and receiver accounts must be on the same PC/VPS. With this tool, you can copy trades to receiver accounts on the same PC/VPS. All trading actions will be copied from provider to receiver perfectly. This version can be used on MT5 accounts only. For MT4 accounts, you must use Auto Trade Copier (for MT4). Reference: - For MT4 receiver, please download Trade Receiver Fr
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
Utilità
Custom Alerts: Monitora più mercati e non perdere mai un setup importante Panoramica Custom Alerts è una soluzione dinamica per i trader che desiderano monitorare più strumenti da un unico punto centrale. Integrando i dati dei nostri strumenti principali — come FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power — Custom Alerts ti avvisa automaticamente degli sviluppi cruciali del mercato, senza dover passare continuamente da un grafico all'altro o rischiare di perdere opportunità importanti
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilità
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilità
DashPlus è uno strumento avanzato di gestione delle operazioni progettato per migliorare l'efficienza e l'efficacia del trading sulla piattaforma MetaTrader 5. Offre una suite completa di funzionalità, tra cui calcolo del rischio, gestione degli ordini, sistemi di griglia avanzati, strumenti basati su grafici e analisi delle prestazioni. Caratteristiche Principali 1. Griglia di Recupero Implementa un sistema di griglia flessibile e di media per gestire le operazioni in condizioni di mercato avve
DrawDown Limiter
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (20)
Utilità
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
Take a Break MT5
Eric Emmrich
4.83 (23)
Utilità
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
Ultimate Trade Manager plus Mobile MT5 RunwiseFX
Runwise Limited
5 (5)
Utilità
Comprehensive on chart trade panel with the unique ability to be controllable from mobile as well. Plus has a library of downloadable configuration, e.g. exit rules, extra panel buttons, pending order setup and more. Please see our product video. Works with all symbols not just currency pairs. Features On chart panel plus controllable from free app for Windows, iPhone and Android Built-in script engine with library of downloadable configuration, e.g. add 'Close All Trades in Profit' button, exit
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (10)
Utilità
Unlimited Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will n
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilità
Strumento multifunzionale: Calcolatore di Lotto, Ordini Grid, Rapporto R/R, Gestore di Trade, Zone di Domanda e Offerta, Price Action e molto altro Versione Demo   |   Manuale Utente L'Assistente di Trading   non funziona nel tester di strategie : puoi scaricare la   Versione Demo QUI  per testare l' utilità . Contattami   per qualsiasi domanda  / idee di miglioramento / in caso di bug riscontrato Se hai bisogno di una versione MT4, è disponibile qui Semplifica, accelera e automatizza il tuo  
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione