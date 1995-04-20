Market 3 Sessions Indicator MT4

Session Box Indicator for MetaTrader 4

Description:
The SessionBox indicator is designed to visually represent the trading sessions on a chart, specifically the Asian, European, and American sessions. This indicator draws customizable rectangles around each session, allowing traders to easily identify different trading periods. It also includes labels to denote each session, enhancing clarity.

Users only need to input the session start and end hours in their server time. Please note, the Asian session starting hour shouldn't be changed as the indicator set it already with the start of any trading day.

Input Parameters

SESSION_SHARED_SETTINGS

    = Common settings for all sessions


Indicator Parameters

    HideAllSessions              = Hide all sessions boxes

    BoxBorderStyle               = Box  border style

    RectangleThickness           = Box border tickness

    DaysToDisplay                = Days To Display

    ShowLabels                   = Show Labels

    LabelPos                     = Label position relative to the box (Above, Below)

    LabelFontSize                = Label Font Size

    FontName                     = Label font name

    Time_Offset                  = Time offset alignment (hours)



ASIAN_SESSION

    ShowAsianSession             = Show Asian Session

    AsianStartHour               = Asian Start Hour

    AsianEndHour                 = Asian End Hour

    AsianSessionColor            = Asian Session Box Color

    AsianSessionLabelColor       = Asian Session Label Color

    AsianSessionFilled           = Asian Session Box Filled



EUROPEAN_SESSION

    ShowEuropeanSession          = Show European Session

    EuropeanStartHour            = European Start Hour

    EuropeanEndHour              = European End Hour

    EuropeanSessionColor         = European Session Box Color

    EuropeanSessionLabelColor    = European Session Label Color

    EuropeanSessionFilled        = European Session Box Filled



AMERICAN_SESSION

    ShowUSSession                = Show US Session

    USStartHour                  = US Start Hour

    USEndHour                    = US End Hour

    USSessionColor               = US Session Box Color

    USSessionLabelColor          = US Session Label Color

    USSessionFilled              = US Session Box Filled


Usage:


Attach the indicator to a chart.
Configure the input parameters according to your preferences.
The indicator will draw boxes for the specified sessions, customizing their appearance and visibility based on the input parameters.
Labels will be placed near each session box to denote the session name, with positioning and styling based on the input parameters.
This indicator helps traders quickly identify and analyze trading sessions, enhancing their trading strategies and decision-making processes.

