Market 3 Sessions Indicator MT4
- Indicatori
- Antonio Molinaro
- Versione: 1.2
- Attivazioni: 10
Input Parameters
SESSION_SHARED_SETTINGS
= Common settings for all sessions
Indicator Parameters
HideAllSessions = Hide all sessions boxes
BoxBorderStyle = Box border style
RectangleThickness = Box border tickness
DaysToDisplay = Days To Display
ShowLabels = Show Labels
LabelPos = Label position relative to the box (Above, Below)
LabelFontSize = Label Font Size
FontName = Label font name
Time_Offset = Time offset alignment (hours)
ASIAN_SESSION
ShowAsianSession = Show Asian Session
AsianStartHour = Asian Start Hour
AsianEndHour = Asian End Hour
AsianSessionColor = Asian Session Box Color
AsianSessionLabelColor = Asian Session Label Color
AsianSessionFilled = Asian Session Box Filled
EUROPEAN_SESSION
ShowEuropeanSession = Show European Session
EuropeanStartHour = European Start Hour
EuropeanEndHour = European End Hour
EuropeanSessionColor = European Session Box Color
EuropeanSessionLabelColor = European Session Label Color
EuropeanSessionFilled = European Session Box Filled
AMERICAN_SESSION
ShowUSSession = Show US Session
USStartHour = US Start Hour
USEndHour = US End Hour
USSessionColor = US Session Box Color
USSessionLabelColor = US Session Label Color
USSessionFilled = US Session Box Filled
Usage: