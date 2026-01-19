Sarah green

Sarah Green EA v3.5 - Technical Specifications

General Information

  • EA Name: Sarah Green EA

  • Version: 3.5

  • Platform: MetaTrader 5 (MQL5)

  • Trading Mode: Fully automated

  • Symbol Compatibility: Any forex pair (configurable)

  • Timeframes: Configurable via input parameter

Risk Management Features

  1. Position Sizing:

    • Multiple risk level presets (20%, 40%, 60%, 80%, 100%)

    • Dynamic lot calculation based on account balance

    • Broker lot size normalization and validation

    • Margin requirement checking

  2. Loss Protection:

    • Maximum daily loss percentage

    • Equity protection threshold

    • Minimum account balance requirement

    • Maximum risk per trade percentage

  3. Trade Protection:

    • Trailing stop with configurable points and step

    • Break-even stop activation

    • Minimum stop distance validation

    • Stop level verification against broker requirements

User Interface

  1. Control Panel:

    • Real-time display of key metrics

    • Equity monitoring

    • Position count display

    • Daily P/L tracking

    • Status indicators

    • Risk level visualization with color coding

  2. Logging and Reporting:

    • Detailed initialization reports

    • Trade execution logs

    • Error and warning messages

    • Margin requirement reports

Safety Features

  1. Pre-Trade Checks:

    • Account balance validation

    • Spread checking

    • Trading hours verification

    • Daily loss limit monitoring

    • Equity protection checks

  2. Trade Validation:

    • Lot size normalization and validation

    • Margin requirement calculation

    • Stop level verification

    • Order type filling method detection

  3. Emergency Procedures:

    • Automatic position closing on limit breaches

    • Trading suspension on error conditions

    • Graceful shutdown procedures

Monitoring and Alerts

  • Real-time equity monitoring

  • Daily profit/loss tracking

  • Position count display

  • System status indicators

  • Visual risk level display

This EA is designed for robust, automated trading with comprehensive risk management and extensive configurability for various trading preferences and risk tolerances.

