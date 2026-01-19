Sarah green
- Experts
- Thabang John Wotsa
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Sarah Green EA v3.5 - Technical Specifications
General Information
-
EA Name: Sarah Green EA
-
Version: 3.5
-
Platform: MetaTrader 5 (MQL5)
-
Trading Mode: Fully automated
-
Symbol Compatibility: Any forex pair (configurable)
-
Timeframes: Configurable via input parameter
Risk Management Features
-
Position Sizing:
-
Multiple risk level presets (20%, 40%, 60%, 80%, 100%)
-
Dynamic lot calculation based on account balance
-
Broker lot size normalization and validation
-
Margin requirement checking
-
-
Loss Protection:
-
Maximum daily loss percentage
-
Equity protection threshold
-
Minimum account balance requirement
-
Maximum risk per trade percentage
-
-
Trade Protection:
-
Trailing stop with configurable points and step
-
Break-even stop activation
-
Minimum stop distance validation
-
Stop level verification against broker requirements
-
User Interface
-
Control Panel:
-
Real-time display of key metrics
-
Equity monitoring
-
Position count display
-
Daily P/L tracking
-
Status indicators
-
Risk level visualization with color coding
-
-
Logging and Reporting:
-
Detailed initialization reports
-
Trade execution logs
-
Error and warning messages
-
Margin requirement reports
-
Safety Features
-
Pre-Trade Checks:
-
Account balance validation
-
Spread checking
-
Trading hours verification
-
Daily loss limit monitoring
-
Equity protection checks
-
-
Trade Validation:
-
Lot size normalization and validation
-
Margin requirement calculation
-
Stop level verification
-
Order type filling method detection
-
-
Emergency Procedures:
-
Automatic position closing on limit breaches
-
Trading suspension on error conditions
-
Graceful shutdown procedures
-
Monitoring and Alerts
-
Real-time equity monitoring
-
Daily profit/loss tracking
-
Position count display
-
System status indicators
-
Visual risk level display
This EA is designed for robust, automated trading with comprehensive risk management and extensive configurability for various trading preferences and risk tolerances.