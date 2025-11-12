Market Polarity Meter MT5

Market Polarity Meter è uno strumento analitico progettato per visualizzare il vero equilibrio di potere tra tori e orsi.
Combina in modo intelligente le dinamiche di forza della valuta , l'analisi del potere dei tori/orsi e il sentiment in tempo reale in un unico indicatore di facile lettura.


Caratteristiche principali

  • Analisi a doppio strato: misura lo slancio della valuta di base e di quella di quotazione per evidenziare la reale polarità in qualsiasi coppia Forex.

  • Ridimensionamento intelligente dei tori/orsi: l'istogramma normalizzato dinamicamente garantisce una visibilità costante su tutti gli intervalli di tempo.

  • Logica adattiva della linea zero: consente di passare dalla modalità prezzo assoluto alla modalità basata sull'intervallo temporale.

  • Etichette di potenza: le etichette percentuali automatiche mostrano i rapporti rialzisti/ribassisti in tempo reale e il sentiment generale del mercato.

  • Media multi-candela: uniforma i calcoli su un numero scelto di candele per un sentiment più affidabile.

  • Aggiornamento automatico degli elementi visivi: le etichette si adattano istantaneamente quando la polarità dei prezzi cambia, mostrando sempre il lato dominante del mercato.


Casi d'uso

  • Individuare la vera tendenza direzionale dietro i movimenti dei prezzi.

  • Confermare le voci utilizzando la forza dello squilibrio rialzista/ribassista.

  • Monitorare il cambiamento del sentiment tra valute di base e di quotazione.


Visualizzazione

I grafici del misuratore di polarità del mercato:

  • Due linee di polarità dei prezzi (valuta base e valuta di quotazione).

  • Doppio istogramma per i tori (verde) e gli orsi (rosso).

  • Tre etichette percentuali in tempo reale :

    • In alto → attuale forza dominante dei tori.

    • In basso → forza opposta degli Orsi.

    • Centro → equilibrio complessivo del mercato (% lungo/corto).


