Slope Trader

Strike Breakout – Livelli di breakout basati sull'intervallo L'indicatore Strike Breakout traccia ogni giorno sul grafico un intervallo intraday personalizzabile, aiutando i trader a identificare con precisione le principali zone di breakout e i potenziali movimenti dei prezzi. Intervallo di tempo personalizzato Gli utenti possono impostare gli orari esatti di inizio e fine dell'intervallo giornaliero, consentendo la massima flessibilità per diverse strategie e sessioni di trading (ad esem