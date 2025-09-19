MT5Phoenix – EA de cassure multi-unités de temps pour MetaTrader 5 - XAUUSD

MT5Phoenix est un Expert Advisor conçu avec précision pour intervenir uniquement lorsque le momentum s’aligne avec la tendance de l’unité de temps supérieure. Il combine un filtre de biais sur UT supérieure avec un déclencheur de cassure sur UT d’exécution, le tout enveloppé dans une gestion du risque disciplinée. Résultat : une approche automatisée qui cherche des mouvements de continuation propres tout en gardant les pertes prédéfinies.

Essayez-le vous-même—ne vous contentez pas de nous croire. MT5Phoenix prend en charge l’utilisation en démo et se backteste facilement dans le Testeur de Stratégies de MT5. Validez-le sur vos symboles et données préférés. Réglages recommandés pour : XAUUSD Variable Valeur Type de risque : fixe ou en pourcentage 5 % fixe en valeur OU 5 % du portefeuille Période EMA rapide 12 Période EMA lente 21 Take-Profit EMA lente > EMA rapide sur l’UT d’entrée Mode Stop-Loss Plus bas précédent sur l’UT de biais Période ATR (UT d’entrée) 14 TP 2,0 SL 1,5 Nombre max de barres en arrière – plus haut de swing 10 Lots minimum 0,01 Lots maximum 100,0 UT pour le biais EMA 1 heure UT pour l’entrée BOS 30 minutes

Pourquoi les traders choisissent MT5Phoenix

Intelligence multi-UT : Les trades ne sont envisagés que lorsque une UT supérieure indique un momentum haussier, tandis que les entrées sont exécutées sur une UT plus réactive.

: Les trades ne sont envisagés que lorsque une UT supérieure indique un momentum haussier, tandis que les entrées sont exécutées sur une UT plus réactive. Entrées basées sur la structure : L’EA attend que le prix dépasse une zone de résistance récente sur le graphique d’exécution avant d’agir—pas de signaux aveugles.

: L’EA attend que le prix dépasse une zone de résistance récente sur le graphique d’exécution avant d’agir—pas de signaux aveugles. Sorties adaptatives : Plusieurs modes de take-profit et de stop-loss, commutables, vous permettent de privilégier des cibles basées sur la volatilité ou une gestion suiveuse de tendance.

: Plusieurs modes de take-profit et de stop-loss, commutables, vous permettent de privilégier des cibles basées sur la volatilité ou une gestion suiveuse de tendance. Le risque d’abord : La taille de position est calculée à partir du risque par trade que vous choisissez (montant fixe ou % du solde). Votre stop définit la taille des lots—et non l’inverse.

: La taille de position est calculée à partir du risque par trade que vous choisissez (montant fixe ou % du solde). Votre stop définit la taille des lots—et non l’inverse. Configurer et superviser : Une fois paramétré, MT5Phoenix gère automatiquement la détection, le dimensionnement et le placement des ordres tout en fournissant des journaux transparents et horodatés.

Comment MT5Phoenix trade (vue d’ensemble)

Phase de biais : Une UT supérieure est surveillée pour déterminer si les conditions de marché favorisent une exposition uniquement acheteuse. Lorsque les conditions de biais sont présentes, Phoenix devient éligible pour agir. Phase de déclenchement : Sur l’UT d’exécution, Phoenix recherche la confirmation que le prix a franchi un niveau récent basé sur un swing—signalant une possible continuation. Risque & dimensionnement : Connaissant la distance de stop prévue, MT5Phoenix calcule une taille de lot appropriée à partir de votre sélection de risque fixe ($) ou en %, en respectant l’incrément de volume du courtier et les limites min/max. Gestion : Les sorties sont gérées selon le mode choisi : objectifs ancrés à la volatilité, ou clôtures dynamiques/conditionnelles si le momentum sous-jacent faiblit. Toute la logique est conçue pour contenir les pertes et laisser respirer les gagnants.

Remarque : L’ensemble des règles, seuils et séquencement qui définissent les biais, déclencheurs et sorties est propriétaire. La description ci-dessus reflète les principes de fonctionnement sans exposer les détails d’implémentation.

Caractéristiques clés

Unités de temps : UT de biais et d’exécution distinctes et sélectionnables par l’utilisateur pour une meilleure alignement de tendance.

: UT de biais et d’exécution distinctes et sélectionnables par l’utilisateur pour une meilleure alignement de tendance. Sorties flexibles : Objectifs de volatilité : Take-profit dérivé de l’amplitude récente du marché. Sortie sur intégrité de tendance : Option de sortir lorsque les conditions de momentum se détériorent sur l’UT choisie. Plusieurs styles de stop : Choisissez entre structure de la barre précédente, distance basée sur la volatilité ou niveaux dynamiques.

: Contrôles du risque : Risque en devise fixe ou en % du solde ; arrondi des lots intégré à l’incrément du courtier ; placement d’un stop ferme au moment de l’ordre.

: Risque en devise fixe ou en % du solde ; arrondi des lots intégré à l’incrément du courtier ; placement d’un stop ferme au moment de l’ordre. Transparence : Impressions console pour les nouveaux barres, l’état du biais, les vérifications d’entrée, les tentatives d’exécution et les résultats d’ordre—idéal pour la revue et le débogage.

: Impressions console pour les nouveaux barres, l’état du biais, les vérifications d’entrée, les tentatives d’exécution et les résultats d’ordre—idéal pour la revue et le débogage. Indépendant du symbole : Conçu pour fonctionner sur tout symbole MT5 adapté à vos tests (indices, FX majeurs, métaux, etc.).

Pour qui

Traders qui veulent des entrées de continuation structurées plutôt que des tentatives fréquentes contre-tendance.

plutôt que des tentatives fréquentes contre-tendance. Utilisateurs qui valorisent un dimensionnement à risque défini et une logique de sortie configurable.

et une logique de sortie configurable. Ceux qui préfèrent un déploiement fondé sur des preuves—Phoenix est facile à backtester et à tester en conditions réelles (forward).

Paramètres (aperçu client)

Type de risque : $ fixe ou % du solde du compte.

: $ fixe ou % du solde du compte. Réglages de volatilité : Période et multiplicateurs pour SL/TP basés sur la volatilité.

: Période et multiplicateurs pour SL/TP basés sur la volatilité. Réglages de tendance : Périodes de moyennes mobiles rapide/lente et sélections d’UT pour le biais et, éventuellement, les conditions de sortie.

: Périodes de moyennes mobiles rapide/lente et sélections d’UT pour le biais et, éventuellement, les conditions de sortie. Réglages de structure : Paramètres de fenêtre et de lookback régissant l’évaluation des zones de swing récentes.

: Paramètres de fenêtre et de lookback régissant l’évaluation des zones de swing récentes. Contrôles d’exécution : Lot min/max et alignement de l’incrément de volume avec les contraintes du courtier.

Conseils de gestion du risque

Nous recommandons de commencer avec une allocation de risque conservatrice (par ex., 1 %–5 % du solde par trade) et de n’augmenter qu’après que des backtests non optimisés et des tests démo en avant correspondent à vos standards. Comme pour tout système automatisé, attendez-vous à des séries de pertes ; Phoenix est conçu pour garder les pertes bornées tout en recherchant des gagnants asymétriques, mais les drawdowns font partie du trading.

Tests & validation

Backtestez largement : Utilisez plusieurs années de données et plusieurs symboles/UT en phase avec votre plan.

: Utilisez plusieurs années de données et plusieurs symboles/UT en phase avec votre plan. Testez en avant (forward) : Exécutez-le sur un compte démo pour évaluer la qualité d’exécution et le slippage chez votre courtier.

: Exécutez-le sur un compte démo pour évaluer la qualité d’exécution et le slippage chez votre courtier. Spread & exécution : Des spreads plus faibles et une exécution stable peuvent améliorer matériellement les résultats—choisissez votre courtier en conséquence.

Démarrage rapide

Attachez MT5Phoenix à votre graphique choisi. Sélectionnez l’UT de biais et l’UT d’exécution. Choisissez votre type de risque et définissez le risque par trade. Choisissez votre mode de sortie (objectif de volatilité ou clôture dynamique/suivi de tendance). Commencez en démo ou dans le Testeur de Stratégies pour calibrer les réglages à votre marché.

Note importante : Nous recommandons un courtier avec un spread FAIBLE ; il est IMPORTANT d’ÉVITER le déclenchement prématuré du SL. Courtier recommandé : ICI

Commencez dès aujourd’hui

Rejoignez la communauté croissante de traders qui utilisent MT5Phoenix pour naviguer la volatilité de XAUUSD en toute confiance. Téléchargez-le, testez-le gratuitement et découvrez pourquoi MT5Phoenix est votre avantage sur le marché des matières premières.

Des questions ? Contactez-nous via MQL5 ou à info@mt5gold.com

Le trading comporte des risques. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Testez toujours soigneusement et tradez de manière responsable.