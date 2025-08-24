Stochastic Z Score MT5 Scanner
- Indicatori
- Duc Hoan Nguyen
- Versione: 1.10
- Aggiornato: 1 settembre 2025
- Attivazioni: 10
OVERVIEW
Stochastic Z-Score combina un punteggio Z normalizzato per la volatilità con logica stocastica e lo smussa tramite Hull Moving Average (HMA).
Converte le deviazioni di prezzo in un segnale normalizzato e di facile lettura; l’ALMA di lungo periodo aggiunge contesto.
Il risultato è un oscillatore reattivo che cattura squilibri netti restando stabile nei mercati laterali.
Istogrammi colorati, bande dinamiche ed etichette di inversione aiutano a visualizzare i cambi di momentum e i potenziali punti di svolta.CONCEPTS
-
Un punteggio Z confronta il prezzo con la media e lo scala tramite la deviazione standard, mostrando quanto il prezzo si discosti dal valore tipico.
-
Far passare quel punteggio Z in una funzione stocastica limita il segnale per un’interpretazione immediata.
-
Lo smussamento HMA riduce il rumore.
-
Un’ALMA di lungo periodo del punteggio Z funge da filtro di tendenza per evitare trappole di breve periodo.
-
Lo strumento si adatta bene a diversi simboli e timeframe.
-
Istogramma del punteggio Z (opzionale) con gradiente per mostrare l’intensità della deviazione.
-
Linea primaria dell’oscillatore (punteggio Z stocastico smussato).
-
Livelli di ipercomprato (predefinito +2) e ipervenduto (predefinito −2) per distinguere zone normali ed estreme.
-
Linea di momentum di lungo periodo (ALMA) con colorazione contestuale delle fasi di trend.
-
Marcatori di inversione quando i cross di breve avvengono agli estremi con supporto del momentum di lungo periodo.
-
Avvisi integrati per cambio di momentum, attraversamento della linea zero, ingressi in ipercomprato/ipervenduto e conferma di trend.
SCANNER AND ALERTS
Gli utenti possono attivare/disattivare lo scanner per monitorare rapidamente altri grafici.
L’indicatore invia avvisi quando:
- Appare un segnale Buy/Sell
- Appare un Momentum Shift
- L’oscillatore attraversa la linea zero verso l’alto/basso (momentum rialzista/ribassista)
- Il momentum di lungo periodo (ALMA) attraversa la linea zero verso l’alto/basso
- L’oscillatore entra in zona di ipercomprato (predefinito >2.0)/ipervenduto (predefinito < -2.0)
con questi avvisi (specie usando lo scanner) si colgono facilmente le informazioni di mercato.
-
Usa l’oscillatore per seguire i cambi di momentum e individuare aree potenziali di inversione.
-
Un rialzo che supera il valore precedente — soprattutto partendo da ipervenduto (predef. −2) — insieme a un’ALMA sopra zero suggerisce condizioni rialziste; il contrario vale per setup ribassisti.
-
Le etichette di inversione compaiono solo quando le condizioni di breve e lungo periodo sono allineate.
-
Considera i livelli di ipercomprato/ipervenduto come zone di avviso:
-
I valori interni indicano trend tipici.
-
Superamenti indicano stati tirati o estremi.
-
-
Regola il parametro di lunghezza in base alla volatilità dell’asset.
-
Abilita l’istogramma per analizzare i movimenti “grezzi” del punteggio Z.
-
Configura gli avvisi per essere notificato sui cambi chiave di momentum e sugli ingressi in zona.