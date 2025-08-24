Stochastic Z Score MT5 Scanner

Stochastic Z-Score è un oscillatore di momentum che normalizza il prezzo con un punteggio Z, lo limita tramite logica stocastica e lo rende più fluido con HMA; ALMA fornisce un contesto di lungo periodo. Offre un segnale chiaro e reattivo, oltre a istogramma opzionale, bande dinamiche ed etichette di inversione per visualizzare i cambi di momentum.

OVERVIEW

Stochastic Z-Score combina un punteggio Z normalizzato per la volatilità con logica stocastica e lo smussa tramite Hull Moving Average (HMA).

Converte le deviazioni di prezzo in un segnale normalizzato e di facile lettura; l’ALMA di lungo periodo aggiunge contesto.

Il risultato è un oscillatore reattivo che cattura squilibri netti restando stabile nei mercati laterali.

Istogrammi colorati, bande dinamiche ed etichette di inversione aiutano a visualizzare i cambi di momentum e i potenziali punti di svolta.

CONCEPTS

  • Un punteggio Z confronta il prezzo con la media e lo scala tramite la deviazione standard, mostrando quanto il prezzo si discosti dal valore tipico.

  • Far passare quel punteggio Z in una funzione stocastica limita il segnale per un’interpretazione immediata.

  • Lo smussamento HMA riduce il rumore.

  • Un’ALMA di lungo periodo del punteggio Z funge da filtro di tendenza per evitare trappole di breve periodo.

  • Lo strumento si adatta bene a diversi simboli e timeframe.

FEATURES

  • Istogramma del punteggio Z (opzionale) con gradiente per mostrare l’intensità della deviazione.

  • Linea primaria dell’oscillatore (punteggio Z stocastico smussato).

  • Livelli di ipercomprato (predefinito +2) e ipervenduto (predefinito −2) per distinguere zone normali ed estreme.

  • Linea di momentum di lungo periodo (ALMA) con colorazione contestuale delle fasi di trend.

  • Marcatori di inversione quando i cross di breve avvengono agli estremi con supporto del momentum di lungo periodo.

  • Avvisi integrati per cambio di momentum, attraversamento della linea zero, ingressi in ipercomprato/ipervenduto e conferma di trend.

SCANNER AND ALERTS
Gli utenti possono attivare/disattivare lo scanner per monitorare rapidamente altri grafici.
L’indicatore invia avvisi quando:
  • Appare un segnale Buy/Sell
  • Appare un Momentum Shift
  • L’oscillatore attraversa la linea zero verso l’alto/basso (momentum rialzista/ribassista)
  • Il momentum di lungo periodo (ALMA) attraversa la linea zero verso l’alto/basso
  • L’oscillatore entra in zona di ipercomprato (predefinito >2.0)/ipervenduto (predefinito < -2.0)
con questi avvisi (specie usando lo scanner) si colgono facilmente le informazioni di mercato.
USAGE

  • Usa l’oscillatore per seguire i cambi di momentum e individuare aree potenziali di inversione.

  • Un rialzo che supera il valore precedente — soprattutto partendo da ipervenduto (predef. −2) — insieme a un’ALMA sopra zero suggerisce condizioni rialziste; il contrario vale per setup ribassisti.

  • Le etichette di inversione compaiono solo quando le condizioni di breve e lungo periodo sono allineate.

  • Considera i livelli di ipercomprato/ipervenduto come zone di avviso:

    • I valori interni indicano trend tipici.

    • Superamenti indicano stati tirati o estremi.

  • Regola il parametro di lunghezza in base alla volatilità dell’asset.

  • Abilita l’istogramma per analizzare i movimenti “grezzi” del punteggio Z.

  • Configura gli avvisi per essere notificato sui cambi chiave di momentum e sugli ingressi in zona.


