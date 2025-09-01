Stochastic Z Score MT5 Scanner

Stochastic Z-Score est un oscillateur de momentum qui normalise le prix avec un score Z, borne le signal via une logique stochastique et le lisse avec HMA, tandis que l’ALMA apporte un contexte long terme. Il fournit un signal clair et réactif, plus un histogramme optionnel, des bandes dynamiques et des étiquettes de retournement pour visualiser les changements de momentum.

OVERVIEW

Stochastic Z-Score associe un score Z normalisé par la volatilité à une logique stochastique et le lisse via la Hull Moving Average (HMA).

Il convertit les écarts de prix en un signal normalisé et facile à lire ; l’ALMA long terme fournit un contexte supplémentaire.

Le résultat est un oscillateur réactif qui capture des déséquilibres marqués tout en restant stable en marché latéral.

Des histogrammes colorés, des bandes dynamiques et des étiquettes de retournement aident à visualiser les changements de momentum et les points de retournement potentiels.

CONCEPTS

  • Un score Z compare le prix à sa moyenne et le met à l’échelle par l’écart-type pour montrer l’éloignement du niveau typique.

  • Passer ce score Z par une fonction stochastique borne le signal pour une interprétation directe.

  • Le lissage HMA réduit le bruit.

  • Une ALMA long terme du score Z agit comme filtre de tendance pour éviter les pièges de court terme.

  • L’outil s’adapte bien à différents instruments et unités de temps.

FEATURES

  • Histogramme du score Z (optionnel) avec dégradé pour montrer l’intensité de l’écart.

  • Ligne principale de l’oscillateur (score Z stochastique lissé).

  • Niveaux de surachat (par défaut +2) et de survente (par défaut −2) pour distinguer zones normales et extrêmes.

  • Ligne de momentum long terme (ALMA) avec coloration contextuelle des phases de tendance.

  • Marqueurs de retournement lorsque des croisements de court terme surviennent en zone extrême avec appui du momentum long terme.

  • Alertes intégrées : changement de momentum, croisements de la ligne zéro, entrées en surachat/survente, confirmation de tendance.

SCANNER AND ALERTS
Les utilisateurs peuvent activer/désactiver le scanner pour surveiller rapidement d’autres graphiques.
L’indicateur déclenche des alertes lorsque :
  • Un signal d’Achat/Vente apparaît
  • Un Momentum Shift apparaît
  • L’oscillateur franchit la ligne zéro à la hausse/baisse (momentum haussier/baissier)
  • Le momentum long terme (ALMA) franchit la ligne zéro à la hausse/baisse
  • L’oscillateur entre en surachat (par défaut >2.0)/survente (par défaut < -2.0)
avec ces alertes (notamment avec le scanner), il est facile de capter l’information de marché.
USAGE

  • Utilisez l’oscillateur pour suivre les changements de momentum et identifier des zones de retournement potentielles.

  • Une hausse qui dépasse la valeur précédente — surtout depuis la survente (par défaut −2) — combinée à une ALMA au-dessus de zéro suggère des conditions haussières ; l’inverse s’applique aux configurations baissières.

  • Les étiquettes de retournement apparaissent uniquement lorsque les conditions de court et long terme sont alignées.

  • Considérez les niveaux de surachat/survente comme des zones d’avertissement :

    • Des valeurs à l’intérieur indiquent des tendances typiques.

    • Des dépassements suggèrent des états étirés ou extrêmes.

  • Ajustez la longueur aux caractéristiques de volatilité de l’actif.

  • Activez l’histogramme pour examiner les mouvements « bruts » du score Z.

  • Configurez des alertes pour être averti des changements clés de momentum et d’entrées en zone.


