Stochastic Z-Score, fiyatı Z skoru ile normalize eden, sinyali stokastik mantıkla sınırlandıran ve HMA ile yumuşatan bir momentum osilatörüdür; ALMA uzun vadeli bağlam sağlar. Net ve duyarlı bir sinyal sunar; ayrıca isteğe bağlı histogram, dinamik bantlar ve dönüş etiketleriyle momentum değişimlerini görselleştirir.

MT5 sürümü için: Stochastic Z Score MT5 Scanner

MT4 sürümü için: Stochastic Z Score MT4 Scanner

Daha fazla ürün: All Products

OVERVIEW

Stochastic Z-Score, volatiliteye göre normalize edilmiş Z skoru ile stokastik mantığı birleştirir ve Hull Moving Average (HMA) ile düzeltir.

Fiyat sapmalarını normalize, okunması kolay bir sinyale dönüştürür; uzun vadeli ALMA ek bağlam sağlar.

Sonuç, keskin dengesizlikleri yakalayan ve yatay piyasalarda dengede kalan duyarlı bir osilatördür.

Renkli histogramlar, dinamik bantlar ve dönüş etiketleri, momentum değişimlerini ve potansiyel dönüş noktalarını görselleştirir.

CONCEPTS

  • Bir Z skoru, fiyatı ortalamasıyla karşılaştırır ve standart sapmaya göre ölçekler; böylece mevcut fiyatın tipik değerlerden ne kadar uzaklaştığını gösterir.

  • Bu Z skorunu stokastik bir fonksiyondan geçirmek, sinyali kolay yorum için sınırlar.

  • HMA yumuşatma, gürültüyü azaltır.

  • Z skorunun uzun vadeli ALMA’sı, kısa vadeli tuzaklardan kaçınmaya yarayan bir trend filtresi olarak çalışır.

  • Araç, farklı semboller ve zaman dilimlerinde iyi uyum sağlar.

FEATURES

  • Sapma yoğunluğunu gösteren gradyanlı Z skoru histogramı (isteğe bağlı).

  • Birincil osilatör çizgisi (yumuşatılmış stokastik Z skoru).

  • Aşırı alım (varsayılan +2) ve aşırı satım (varsayılan −2) seviyeleri; normal ve uç bölgeleri ayırt eder.

  • Uzun vadeli momentum çizgisi (ALMA); trend evrelerine göre bağlamsal renkler.

  • Kısa vade kesişmeleri uç bölgelerde gerçekleşip uzun vade momentumu desteklediğinde dönüş işaretleyicileri.

  • Momentum değişimi, sıfır çizgisi kesişleri, aşırı alım/satım girişleri ve trend onayı için yerleşik uyarılar.

SCANNER AND ALERTS
Kullanıcılar, diğer grafikleri hızlıca izlemek için tarayıcıyı açıp kapatabilir.
Gösterge şu durumlarda uyarı verir:
  • Buy/Sell sinyali ortaya çıktığında
  • Momentum Shift göründüğünde
  • Osilatör sıfır çizgisini yukarı/aşağı kestiğinde (boğa/ayı momentumu)
  • Uzun vadeli momentum (ALMA) sıfır çizgisini yukarı/aşağı kestiğinde
  • Osilatör aşırı alım (vars. >2.0)/aşırı satım (vars. < -2.0) bölgesine girdiğinde
bu uyarılarla (özellikle Tarayıcı kullanırken) piyasa bilgisini kolayca kavrayabilirsiniz.
USAGE

  • Osilatörü kullanarak momentum değişimlerini izleyin ve olası dönüş alanlarını belirleyin.

  • Önceki değerin üzerine çıkan yükseliş —özellikle aşırı satımdan (vars. −2) sonra— ve sıfır üstündeki ALMA, yükseliş koşullarını ima eder; tersi, düşüş kurulumları için geçerlidir.

  • Dönüş etiketleri sadece kısa ve uzun vade koşulları hizalandığında görünür.

  • Aşırı alım/aşırı satım seviyelerini uyarı bölgeleri olarak ele alın:

    • İçerideki değerler tipik trendleri gösterir.

    • Ötesine geçmeler gerilmiş veya aşırı durumları ima eder.

  • Uzunluk parametresini varlığın oynaklığına göre ayarlayın.

  • Ham Z skoru hareketlerini görmek için histogramı etkinleştirin.

  • Anahtar momentum değişimleri ve bölge girişleri için uyarıları yapılandırın.


