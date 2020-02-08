SixSigma Trading Assistant
- Utilità
- Li Rong Tan
- Versione: 3.5
- Aggiornato: 27 agosto 2025
Attenzione: la scorciatoia può aprire posizioni accidentalmente; provare prima in demo.
Il tool crea due pannelli trascinabili che raggruppano apri, chiudi, imposta SL/TP e chiusura parziale dei profitti. Premere D due volte per sbloccare, poi ancora D per inviare ordine mercato; S, T, C, X modificano in blocco SL, TP, chiudono vincenti o tutto lo stesso verso. Il pannello si blocca dopo 30 s di inattività. I lotti vengono memorizzati. Nessuna garanzia di profitto.
