SixSigma Trading Assistant
- Utilitaires
- Li Rong Tan
- Version: 3.5
- Mise à jour: 27 août 2025
Avertissement : le raccourci peut engendrer des positions involontaires ; testez d’abord en démo.
L’utilitaire ajoute deux panneaux déplaçables regroupant ouvrir, fermer, définir SL/TP et clôture partielle des gains. Appuyez deux fois sur D pour déverrouiller, puis une fois pour envoyer l’ordre ; S, T, C, X modifient SL, TP, ferment gagnantes ou tout le même sens. Le panneau se verrouille après 30 s d’inactivité. Les lots sont mémorisés. Aucun bénéfice garanti.
