AxisRift EA

Un EA di breakout “session-aware” che piazza ordini pendenti intelligenti su nuovi livelli di swing, gestisce il rischio in modo professionale e mette in ordine il book a fine giornata. Niente fronzoli—solo struttura. 🚀

✨ Perché i trader amano AxisRift

Set-and-Structure : imposti la finestra operativa, AxisRift fa il resto

Risk management serio : lotti fissi, rischio in $ o in % del saldo—scegli tu

Zero FOMO : entra solo quando mercato e regole del broker lo consentono

Broker-aware : rispetta distanza minima , freeze level , step di volume e limiti ordini

Pulizia giornaliera : elimina pendenti e (opzionale) chiude posizioni all’orario scelto

Funziona alla grande su major FX, oro e indici CFD. Tu porti simbolo e sessione—AxisRift porta la disciplina.



🧭 Come funziona

AxisRift analizza la struttura recente del prezzo per individuare nuove “assi” di breakout. Nella finestra Inizio–Fine piazza Buy Stop / Sell Stop solo se la distanza dal mercato è adeguata e le restrizioni del broker sono rispettate. Ogni ordine include SL/TP; un trailing stop opzionale parte solo dopo un movimento favorevole. All’orario di chiusura giornaliera, l’EA riordina: rimuove gli ordini pendenti e può chiudere le posizioni gestite. Semplice, pulito, focalizzato. ✨





🧩 Funzionalità chiave

Motore breakout basato su swing recenti (senza trucchetti “repaint”)

3 modalità di rischio : lotti fissi / rischio in $ / rischio in % del saldo

Intelligenza su margine & volume : allinea la size allo step di volume , verifica la margine libera

Rispetto delle distanze : niente ordini se stops/freeze sono troppo vicini

Backoff su limiti ordini : se il server segnala un limite, AxisRift attende automaticamente

Trailing stop (opzionale) : parte solo dopo una soglia di profitto definita

Reset quotidiano: pulisce, reimposta e riparte fresco il giorno dopo





🛠️ Parametri

Timing

Inizio / Fine — intervallo in cui vengono piazzati nuovi ordini pendenti

Chiusura giornaliera — orario in cui si eliminano i pendenti e (opz.) si chiudono le posizioni

Struttura del segnale

Pivot Lookback Left/Right — controlla quanto selettivi sono i livelli swing (più alto = meno livelli, più “puliti”)

Rischio

Risk Mode — fixed , basedOnMoney o basedOnPercent

Risk Value — valore in lotti / $ / % in base alla modalità scelta

Trades per Side — numero max di Buy Stop e Sell Stop attivi per lato

Uscite

SL (pips) / TP (pips) — distanze di protezione

Trailing Start (pips) — quanto deve andare a favore il prezzo prima che il trailing inizi

Trailing Step (pips) — di quanto si sposta lo SL ad ogni step, una volta attivo

Altro

Magic Number — ID per far gestire all’EA solo i propri trade

Slippage — slippage massimo consentito (best-effort)

Nota: tutti gli orari si riferiscono all’ora del server del broker.



🚀 Avvio rapido

Collega l’EA a un grafico, es. EURUSD M15 (o XAUUSD M5/M15). Risk Mode = basedOnPercent, Value = 0.50 (→ 0,5% per trade). Inizio 08:00 → Fine 18:00 (ora server). Chiusura giornaliera 18:00 per un end-of-day pulito. Attiva l’Algo Trading. Fatto. ✅

Suggerimento: inizia con rischio moderato, impara distanze & liquidità del tuo broker. Poi adatta gli orari per simbolo.



📈 Buone pratiche

Punta alle sessioni liquide (sovrapposizione Londra/NY per le major; orari estesi per l’oro).

Controlla il livello minimo di stops del simbolo: aumenta SL/TP se l’ordine viene rifiutato.

Valida con backtest tick reali quando disponibili; evita l’overfitting.

Usa Magic Number unici per simbolo/grafico.

Se vuoi evitare i grandi eventi macro, imposta la Chiusura giornaliera prima della news.





❓ FAQ

“L’EA non apre trade.”

Verifica di essere dentro la finestra Inizio–Fine, che la Chiusura giornaliera non abbia già pulito tutto, e che SL/TP non violino il livello di stops o il freeze level del simbolo. Assicurati anche che la size non sia sotto lo step di volume e che la margine sia sufficiente.

“Invalid volume / Volume limit reached.”

Riduci rischio o lotti; allinea la size allo step di volume. Alcuni broker limitano il numero di pendenti—AxisRift attende automaticamente se il server segnala un limite.

“Il trailing non si muove.”

Sia Trailing Start che Trailing Step devono essere > 0. Il trailing parte dopo un movimento favorevole pari almeno alla distanza “Start”.

“Netting o Hedging?”

Entrambi supportati. Il netting è naturalmente più semplice; usa Magic Number unici.





🧪 Compatibilità

Piattaforma: MetaTrader 5

Strumenti: coppie FX major/minor, oro, indici CFD

Conti: Hedging & Netting

Regole broker: necessari ordini pendenti di tipo stop; consigliati livelli stops/freeze ragionevoli





⚠️ Avvertenza sui rischi

Il trading di prodotti a leva comporta rischi significativi e non è adatto a tutti gli investitori. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Tu controlli i parametri e il rischio. Questo contenuto non costituisce consulenza finanziaria.