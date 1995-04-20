Trend Detector Trade The Price
- Indicatori
- Giacomo Barone
- Versione: 1.21
- Aggiornato: 21 giugno 2024
Questi sono solo alcuni degli asset testati (si prega di notare che i risultati passati non garantiscono risultati futuri).
Nota: questa non è una strategia completa, puoi usare questo indicatore come trigger di ingresso dopo una tua personale analisi impostando i valori di stop loss e take profit che ritieni più appropriati.
Le frecce appaiono quando la condizione si verifica, ma non attendono la conferma della chiusura della candela; invece, ricevi il messaggio allert quando la condizione è confermata alla chiusura della candela.
Quindi puoi guardare solo le frecce per una operatività aggressiva, mentre per una operatività conservativa puoi aspettare il messaggio allert.
Devi solo applicarlo al grafico e attivare le notifiche e sei pronto ad operare.