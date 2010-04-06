Buttons Assistant
- Utilità
- Giacomo Barone
- Versione: 1.0
4 pulsanti per la gestione dei tuoi trade.
Close All: chiuderà tutte le operazioni aperte sul grafico corrente
Delete All: eliminerà eventuali ordini pendenti sul grafico corrente
SL + 1: avvicinerà lo stop loss di 1 pip al punto di pareggio su tutte le operazioni aperte sul grafico corrente
Delete SL: rimuove lo stop loss per tutte le operazioni aperte sul grafico corrente
Utile per tutti coloro che aprono più operazioni sullo stesso asset per cui è necessaria una velocità operativa di esecuzione.