Buttons Assistant

4 pulsanti per la gestione dei tuoi trade.


Close All: chiuderà tutte le operazioni aperte sul grafico corrente

Delete All: eliminerà eventuali ordini pendenti sul grafico corrente

SL + 1: avvicinerà lo stop loss di 1 pip al punto di pareggio su tutte le operazioni aperte sul grafico corrente

Delete SL: rimuove lo stop loss per tutte le operazioni aperte sul grafico corrente


Utile per tutti coloro che aprono più operazioni sullo stesso asset per cui è necessaria una velocità operativa di esecuzione.

