Mr Beast Swing Trading Expert Advisor

MR BEAST SWING TRADING

El Mejor Robot de Swing Trading para Capturar el Mejor Precio y Optimizar el Swap

Nuestro avanzado robot de trading de swing trading está diseñado para traders que buscan maximizar sus ganancias mediante una estrategia de precios óptimos y grids a favor del swap. Este robot incorpora análisis de múltiples periodos (día, semana, mes, año) para identificar los mejores puntos de entrada y salida, asegurando que siempre opere en condiciones favorables.

Características Principales:

  1. Análisis de Precios Óptimos:

    • Mejor Precio del Día: Identifica los puntos más bajos y altos del día para tomar decisiones de trading precisas.
    • Mejor Precio de la Semana: Analiza los movimientos semanales para capturar oportunidades significativas.
    • Mejor Precio del Mes: Evalúa las tendencias mensuales para una estrategia de entrada/salida sólida.
    • Mejor Precio del Año: Considera los movimientos anuales para decisiones de largo plazo.

  2. Estrategia de Grid a Favor del Swap:

    • Coloca órdenes en una grid diseñada para aprovechar los swaps positivos, incrementando las ganancias pasivas.
    • Permite configurar la distancia entre las órdenes de la grid según tu estrategia y condiciones del mercado.

  3. Gestión de Riesgo Optimizada:

    • Implementa un sistema de gestión de riesgo robusto para proteger tu capital.
    • Permite definir los periodos de referencia y el número de órdenes en la grid, asegurando una exposición controlada.

  4. Configuraciones Personalizables:

    • Distancias Entre Órdenes: Ajusta las distancias según las condiciones del mercado y tu tolerancia al riesgo.
    • Periodos de Referencia: Define los periodos de referencia (día, semana, mes, año) para ajustar la estrategia a tus necesidades.
    • Número de Órdenes en la Grid: Configura el número de órdenes para maximizar la eficiencia de la estrategia.
    • Take Profit Personalizable: Establece el nivel de profit objetivo para asegurar ganancias consistentes.

Beneficios:

  • Maximización de Ganancias: Aprovecha los movimientos de precios óptimos y los swaps positivos para maximizar tus beneficios.
  • Reducción de Riesgos: Una gestión de riesgo efectiva te protege contra pérdidas significativas.
  • Flexibilidad y Control: Configuraciones personalizables que se adaptan a tus necesidades y estilo de trading.
  • Operativa Automática: Libera tu tiempo con un robot que trabaja incansablemente para ti, ejecutando operaciones basadas en datos y análisis precisos.

Conclusión

El mejor robot de trading de swing trading es tu aliado perfecto para capturar los mejores precios en múltiples periodos y operar siempre a favor del swap. Con una gestión de riesgo optimizada y configuraciones personalizables, este robot no solo maximiza tus ganancias sino que también protege tu inversión.

¡Prepárate para llevar tu trading al siguiente nivel con nuestra solución de trading automatizado más avanzada!


Prodotti consigliati
Copiador MT4
Luciana Andrea Maggiori
Utilità
Copiador – La Mejor Herramienta para Copiar Operaciones en MetaTrader 4 Este no es un simple copiador de operaciones que únicamente permite copiar transacciones de forma local entre diferentes cuentas de MetaTrader 4 en cualquier dirección y cantidad. ¡Por supuesto que lo hace! ¡Pero Copiador hace mucho más! Descubre sus características y beneficios a continuación FUNCIONALIDADES DESTACADAS: Copiado entre brokers diferentes : Puedes copiar operaciones desde una cuenta en un broker
EA Golden Dance h1
Sergey Demin
Experts
Fully automatic Advisor Portfolio for XAUUSD (Gold) . Timeframe h1 - all basic strategies; Timeframe m30 - additional strategies. I use this Advisor in my Portfolio on a prop company. I created the Advisor entirely for myself for trading on large accounts, from $60,000 and up. The Advisor is a giant ready-made portfolio that contains all profitable trading strategies specifically for Gold. The advisor is not sensitive to spread widening and slippage. The broker can be any, the leverage ca
Pirate
Anatoliy Lukanin
3.9 (20)
Experts
Deposit :   from 100 deposit units Trading pairs: I recommend currency pairs: EURAUD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, AUDCHF, CADCHF, USDCHF. Trading period :  Any Account: You should use ECN-ECN.Pro accounts with five-digit quotes with a moderate size (spread). Parameters: USING - Choice, trading risk or fixed lot RISK/LOT - Lot Risk Value RESTORING_THE_BALANCE - Restoring balance* HOW_THE_RESET_WINDOW - Reset the Global Variable TAKE_PROFIT - Set profit STOP_LOSS - Set loss COUNT_BUY - The number of s
Trend Catcher with Alert
Issam Kassas
4.7 (71)
Indicatori
Il Cattura Tendenza (The Trend Catcher): La strategia Trend Catcher con indicatore di allerta è uno strumento di analisi tecnica versatile che aiuta i trader a identificare le tendenze di mercato e i potenziali punti di ingresso e uscita. Presenta una strategia dinamica Trend Catcher che si adatta alle condizioni di mercato, offrendo una chiara rappresentazione visiva della direzione della tendenza. I trader possono personalizzare i parametri in base alle proprie preferenze e tolleranza al risc
FREE
Trader AI ecn
Tat Dat Nguyen
Experts
TRADER AI ECN Before you buy all of my products please be aware of the risks involved: 1) Please do not over believe in backtesting result . No one can 100% predict the future . 2) The best setting is default, but you can find the best by yourself each special conditions 3) Sometimes a confliction of market can cause the account a short period of Drawdown , Please get ready for it and wait for profit. 4) Trader AI are dependent on good brokerage conditions, like low spread and slip
CandleMomentum FX
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
CandleMomentum FX – Precision Candlestick & Momentum Trading Bot Overview CandleMomentum FX is a high-performance forex trading bot designed to analyze candlestick patterns and momentum shifts for executing high-precision trades. By combining price action analysis with momentum-based trading, this EA ensures fast and accurate market entries, making it ideal for traders who rely on trend strength and candlestick formations. Key Features Momentum-Based Candlestick Analysis: Detects strong price a
FREE
AiM EA MT4
Indra Maulana
Experts
30% discount only for 3-month subscription, message me : https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu 70% refund policy (full version only) A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence, with the world's most advanced technology All trades have profit and loss limits, with the best and least risky market strategy, without using dangerous strategies such as Martingale and hedges, etc. A specialist who has been trained by artificial intelligence for years to corre
Fibonacci Expansion and Retracement Analysis
Jianyuan Huang
Utilità
Fibonacci Expansion and Retracement Analysis Fibonacci retracing and extended line tools for the MT4 platform, ideal for traders who use the DiNapoli point trading method and the Golden Section trading The main function: 1. You can draw multiple sets of Fibonacci retracements directly, and the relationship between important return points is clear at a glance. 2. Can draw Fibonacci extensions 3. The Fibonacci foldback and extension of the line can be moved left and right for easy observation
Meta PX
Mi Poegel De Oliveira Isidoro
Experts
MetaProfitX  utilizes a unique strategy where it continuously scalps small profitable trades. MetaProfitX  stands out from other expert advisors due to its remarkable approach to handling losing trades. Unlike traditional methods that solely rely on Stop Loss orders to limit losses,  MetaProfitX  employs a sophisticated technique to manage losing positions, trading as a basket, closing all at once on a small profit. This unique strategy allows  MetaProfitX  to optimize its risk management, mini
Insight AInvestor 4
Oleksii Ferbei
Experts
Insight Investor: Advanced Multi-Currency Forex Trading Bot Introduction In the fast-paced world of Forex trading, having the right tools can significantly enhance your trading experience. Insight Investor is an advanced multi-currency trading bot designed to automate and optimize your trading operations. This expert advisor employs modern algorithms to analyze market conditions and execute trades, aiming to deliver consistent results while maintaining controlled risk levels. Key Features of Ins
ForexBrainAI
Henrique Radins Hoffmann
Experts
Vi presentiamo il nostro potente robot di trading Forex basato sull'intelligenza artificiale, che utilizza una tecnologia all'avanguardia per entrare nel mercato finanziario e guadagna ogni mese su ogni coppia Forex." Con la sua intelligenza artificiale integrata, il robot è in grado di analizzare grandi quantità di dati in tempo reale e prendere decisioni rapide e precise, aumentando le possibilità di successo nelle operazioni Forex." Questo robot è stato sviluppato appositamente per le soc
PDADaily
Ahmet Metin Yilmaz
Experts
*This Price for only limited time and limited copy to 1 year rent.  **Signal page can be found this link  https://www.mql5.com/en/signals/614621 PDADaily Expert Advisor This expert advisor works well on daily charts. Opens a pending order based on daily price movements and may revise this pending order based on price movements during the day.  It can keep the current order by following the price movements and can open additional orders as soon as it sees the opportunity. If a re-entry condition
Apips
Maksim Pliskach
Utilità
APIPS Expert Advisor puts a Take Profit on all positions at the total breakeven distance or at the distance of the specified take Profit value . If several orders are opened, the Expert Advisor puts a Take Profit on all positions at the total breakeven distance + the specified Take Profit value. You can specify to close all positions only on the excess without profit. If there are no open orders and you open a trade on the market, the APIPS Expert Advisor automatically sets the Take Profit by t
King Grid
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
King Gold Grid Presentamos con orgullo el revolucionario Asesor Experto de Sistema Grid, una obra maestra creada por  Mr Beast. Este excepcional producto se distingue como uno de los mejores en su categoría, destacando por su magnífica gestión de riesgos y especialización en el trabajo con el oro. Diseñado meticulosamente para optimizar la eficiencia y maximizar los beneficios, este asesor experto se erige como un líder indiscutible en el mundo de los sistemas de rejilla. Su capacidad para adapt
Mr Beast Zonas de Liquidez y alertas
Luis Mariano Vazquez Marcos
Indicatori
El indicador "MR BEAST ALERTAS DE LIQUIDEZ" es una herramienta avanzada diseñada para proporcionar señales y alertas sobre la liquidez del mercado basándose en una serie de indicadores técnicos y análisis de tendencias. Ideal para traders que buscan oportunidades de trading en función de la dinámica de precios y los niveles de volatilidad, este indicador ofrece una visualización clara y detallada en la ventana del gráfico de MetaTrader. Características Principales: Canal ATR Adaptativo: Calcula
Supply and Demand Trading Edge MT4
Denis Joel Fatiaki
Indicatori
Automated Supply and Demand Trading Edge MT4   These videos demonstrate how we apply the supply and demand system to our latest trading review and market analysis.  US Tech 100 Index Trade Setup time laps 12/6/2023.  https://youtu.be/zHdjHnr3GNo   https://youtu.be/JJanqcNzLGM ,  https://youtu.be/l70MIHaQQa4 ,  https://youtu.be/pg0oiT5_8y0   Enhance your Trading Strategy with the Supply and Demand Trading Edge MT4. Gain a competitive market advantage with the Supply and Demand Trading Edge MT4
Best Day Trade
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
El Asesor Experto "Precision Day Trader" es una herramienta avanzada diseñada para analizar meticulosamente las condiciones del mercado y ejecutar operaciones con precisión durante el día. Utiliza algoritmos inteligentes y estrategias cuidadosamente diseñadas para identificar oportunidades de trading óptimas, centrándose en la precisión y el rendimiento consistente. Características Principales: Análisis Preciso del Mercado: El EA realiza un análisis detallado de las condiciones del mercado, util
REX complete 3in1
Christophe Godart
Indicatori
This is the complete REX package. It consists of the lite, pro and ULTRA version.  Perfect for beginners and intermediates. REX complete is 100% non repaint. The strategy is based on a mix of different strategies, statistics, including pivot points, oscillators and patterns.  As the trading idea consists of a variety of some classic indicators like Momentum, Williams Percent Range, CCI, Force Index, WPR, DeMarker, CCI, RSI and Stochastic, it is clear that the fundamental indicators have being u
Yijing Index
Quan Li
Indicatori
The Book of Changes is a product of ancient civilization and a philosophical work that highly integrates natural and social sciences in China. The Book of Changes believes that all things in heaven and earth are constantly developing, and it explains the laws of nature. This law reveals the characteristics of the entire universe, covering the attributes of all things in heaven and earth. The Book of Changes is the crystallization of the wisdom of the Chinese nation. It is the crystallization of
TigerMoonEA
Yang Wu
Experts
Tiger Moon EA robot is a automated robot for Forex trade. The EA does use a strategy of the MACD combined with martingale . Input parameters MagicNumber : usually magic number of Tiger Moon EA is unique. Change its value only if your other EA uses the same magic number. Slippage : the maximum allowed slippage when you trade. The_MACD : the MACD parameters. Fast_EMA : Fast MACD Period. Slow_EMA : Slow MACD Period. Signal_SMA : Signal SMA Period. Management : will auto calculate lots size when Ma
Koala Supply Demand
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (1)
Indicatori
Presentazione dell'indicatore Koala Supply Demand per MetaTrader 4 (ti invitiamo a condividere la tua recensione o il tuo feedback, positivo o negativo, in modo che altri trader possano trarre vantaggio dalla tua esperienza.) : Benvenuti nell'indicatore Koala Supply Demand. Questo indicatore è progettato per identificare le zone di offerta e domanda ininterrotte. Questo indicatore può aiutare il trader a visualizzare il mercato come zone; è possibile vedere come il prezzo rispetti alcune potent
FREE
Moving Autumn MT4
Mr Fares Mohammad Alabdali
Experts
Easy and simple,  Moving A utumn MT4 . You're the boss, watch, smile. Recommendations: Currency pair: GBPUSD ,EURUSD ,XAUUSD. Use Currency : One . Timeframe: H4 Minimum lots: 0.15 Platform: MetaTrader 4  Profit : 250  -200  Minimum deposit : $1000 IMPORTANT:   It is very impoportant to use LOW SPREAD accounts for best results ! VPS recommended  Committed to Continuous Improvement: We are dedicated to continually optimizing and enhancing our to provide you with the best possible trading experi
Gann PTV Forecast
Kirill Borovskii
Indicatori
Gann_PTV_Forecast: Declassified Market Code!  Take a look at the FUTURE prices with the power of legends! The Gann_PTV_Forecast indicator is not just a tool, it is your personal decoder of market geometry, embodying the brilliant works of William Delbert Gann and Bradley S. Cowan. It is based ON A SYNTHESIS OF SKILL: Gann geometry: Precise angles constructed according to the unique rules of the master form a dynamic grid of support/resistance and set the rhythm of price movement over time. Cowan
OnlyBlackBox
Alex Bruna Garcia
Experts
MT5 version This is a trading algorithm and expert advisor that has been specifically developed to operate in funding exams, live funding accounts, as well as personal accounts. The strategy is based on Smart Money Concept, which looks for market structure changes and imbalances, adapting to the demands of these types of companies. The strategy has been tested for years in the US30 market on an H1 timeframe with effectiveness and making use of good risk management. The parameters of the expert
Advanced Smart Renko Heiken Ashi Candle Trader
Vigil Varghese
Utilità
Advanced Smart Renko and Heiken Ashi Candle Trader is ONE STOP SOLUTION based semi/fully - automated multi-currency EA carefully engineered for traders to enter the trade based on their Analysis or in fully automated mode for scalping, trend trading, candle breakout trades and also automated news trading with inbuilt trade management solution.    Advantages    No grid / Martingale Works on Classic Renko, Renko Heiken Ashi charts and classic Heiken Ashi charts    Features Multi-Currency Ma
Price Grid Navigator
Dora Nafwa Mwabini
Indicatori
Indicatore Price Grid Navigator Il Price Grid Navigator è uno strumento di trading potente e intuitivo, progettato per aiutare i trader a identificare dinamicamente i livelli chiave di supporto e resistenza. Fornisce chiari segnali visivi per potenziali punti di ingresso, punti di uscita e zone di inversione, rendendolo uno strumento essenziale per i trader di tutti i livelli di esperienza. Calcolando e tracciando dinamicamente questi livelli, l'indicatore fornisce ai trader una chiara rappresen
FREE
Status Auto vr4
Yvan Musatov
Experts
Professional expert   Status   Auto     analyzes the market using a special algorithm. The basic principle is that the bot takes the indicated prices for a certain period of time and calculates the strength and amplitude of the price by checking it with its own indication system based on actual data. The moment is fixed when the trend loses strength and reverses, and then the previous series closes and a new one is prepared. The bot also analyzes its own overbought/oversold signals in its algor
TPS Zero Scalper Ea
Gopal Goswami
Experts
TPS Zero Scalper EA is a high-performance automated trading solution meticulously engineered to excel in rapid-paced market conditions. Built by the experts at Trading Public School, this EA is specifically designed for scalpers seeking precision and speed in their trading strategies. With TPS Zero Scalper EA, you gain access to a powerful algorithm that swiftly identifies micro-market trends and price differentials. The EA's lightning-fast execution and advanced risk management tools allow yo
TradeLogicPro Long Term Trading
Matsuba Andrew Makwela
Experts
TradeLogic Pro – The Advanced MT4 EA for Long Term Investing TradeLogic Pro   is an advanced   MetaTrader 4 Expert Advisor (EA)   designed to harness the power of price imbalances in the forex trading markets. Whether you’re a beginner or a professional trader,   TradeLogic Pro   uses sophisticated market analysis to identify high-potential entry points, allowing you to trade smarter and more efficiently. How Does TradeLogic Pro Work? At the core of   TradeLogic Pro   is its ability to   detect
CapTaiNCAT
Nyamsuren Boldbaatar
Experts
CapTaiNCAT FullAutomated expert advisor. TimeFrame M1 M5 SET FILES;  https://www.mql5.com/en/market/product/38300#!tab=comments&comment=11565247 Recommendations Before using the EA on a real account, test it with minimal risk or on a demo account; Use VPS server with ping less 10ms; ECN account with low spreads + low commissions + quality execution;  Standard settings are optimized for EURUSD GBPUSD AUDUSD USDCAD USDJPY USDCHF XAUUSD  The settings of the EA  Trade Manager  Magic Number  Slippa
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Utilità
Sperimenta una copia di trading eccezionalmente veloce con il Local Trade Copier EA MT4 . Con la sua facile configurazione in 1 minuto, questo copiatore di trading ti consente di copiare i trades tra diversi terminali di MetaTrader sullo stesso computer Windows o su Windows VPS con velocità di copia ultra veloci inferiori a 0.5 secondi. Che tu sia un trader principiante o professionista, Local Trade Copier EA MT4 offre una vasta gamma di opzioni per personalizzarlo alle tue esigenze specifiche.
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (420)
Utilità
Benvenuto a Trade Manager EA, lo strumento definitivo per la gestione del rischio , progettato per rendere il trading più intuitivo, preciso ed efficiente. Non è solo uno strumento per l'esecuzione degli ordini, ma una soluzione completa per la pianificazione delle operazioni, la gestione delle posizioni e il controllo del rischio. Che tu sia un principiante, un trader avanzato o uno scalper che necessita di esecuzioni rapide, Trade Manager EA si adatta alle tue esigenze, offrendo flessibilità s
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.43 (191)
Utilità
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (2)
Utilità
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gatto MT4) non è solo un semplice copiatore locale di operazioni; è un quadro completo di gestione del rischio ed esecuzione, progettato per le sfide del trading moderno. Dai challenge delle prop firm alla gestione dei conti personali, si adatta a ogni situazione grazie a una combinazione di esecuzione robusta, protezione del capitale, configurazione flessibile e gestione avanzata delle operazioni. Il copiatore funziona sia in modalità Master (mittente) che
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilità
Trade Panel è un assistente commerciale multifunzionale. L'applicazione contiene più di 50 funzioni di trading per il trading manuale e consente di automatizzare la maggior parte delle operazioni di trading. Attenzione, l'applicazione non funziona nel tester di strategia. Prima dell'acquisto, puoi testare la versione demo su un conto demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Commercio. Ti consente di eseguire operazioni di trading con un clic: Apri ordini e posizioni pendenti con calco
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilità
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Utilità
Seconds Chart — uno strumento unico per creare grafici in secondi su MetaTrader 4 . Con Seconds Chart , puoi generare grafici con timeframe definiti in secondi, ottenendo una flessibilità e una precisione d'analisi ideali, non disponibili nei grafici standard in minuti o ore. Ad esempio, il timeframe S15 indica un grafico con candele di 15 secondi. Puoi utilizzare qualsiasi indicatore, expert advisor e script. È facile utilizzarli proprio come nei grafici standard. A differenza degli strumenti s
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (64)
Utilità
Copiatore commerciale per MetaTrader 4.       Copia le operazioni, le posizioni e gli ordini forex da qualsiasi conto. È uno dei migliori copiatori commerciali       MT4 - MT4, MT5 - MT4       per il       COPYLOT MT4       versione (o       MT4 - MT5 MT5 - MT5       per il       COPYLOT MT5       versione). Versione MT5 Descrizione completa   +DEMO +PDF Come comprare Come installare     Come ottenere i file di registro     Come testare e ottimizzare     Tutti i prodotti di Expforex Versione
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (8)
Utilità
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (52)
Utilità
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
PZ Trade Pad Pro MT4
PZ TRADING SLU
5 (2)
Utilità
Effortlessly calculate lot sizes and manage trades to save time and avoid costly errors The Trade Pad Pro EA is a tool for the Metatrader Platform that aims to help traders manage their trades more efficiently and effectively. It has a user-friendly visual interface that allows users to easily place and manage an unlimited number of trades, helping to avoid human errors and enhance their trading activity. One of the key features of the Trade Pad Pro EA is its focus on risk and position manageme
Equity Protect Pro
Shi Jie He
5 (1)
Utilità
Equity Protect Pro: Il tuo esperto di protezione del conto completo per un trading senza preoccupazioni Se stai cercando funzionalità come protezione del conto, protezione del capitale proprio, protezione del portafoglio, protezione multi-strategia, protezione dei profitti, raccolta dei profitti, sicurezza del trading, programmi di controllo del rischio, controllo automatico del rischio, liquidazione automatica, liquidazione condizionale, liquidazione programmata, liquidazione dinamica, trailin
Basket EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (5)
Utilità
Basket EA MT4 è un potente strumento per la presa di profitto e un sistema completo di protezione del conto, tutto in una soluzione semplice e intuitiva. Il suo scopo principale è quello di offrire un controllo totale sul profitto e la perdita complessiva del conto, gestendo tutte le posizioni aperte a livello di "cestino" (basket) e non singolarmente. L’EA offre una serie completa di funzionalità a livello di basket, come take profit, stop loss, break even e trailing stop. Questi possono essere
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilità
Il MT4 to Telegram Signal Provider è uno strumento facile da usare e completamente personalizzabile che consente l'invio di segnali a Telegram, trasformando il tuo account in un fornitore di segnali. Il formato dei messaggi è completamente personalizzabile! Tuttavia, per un uso semplice, puoi anche optare per un modello predefinito e abilitare o disabilitare parti specifiche del messaggio. [ Dimostrativo ]  [ Manuale ] [ Versione MT5 ] [ Versione Discord ] [ Canale Telegram ]  New: [ Telegram To
Risk Manager for MT4
Sergey Batudayev
4.6 (10)
Utilità
Expert Advisor Risk Manager per MT4 è un programma molto importante e secondo me necessario per ogni trader. Con questo Expert Advisor sarai in grado di controllare il rischio nel tuo conto di trading. Il controllo del rischio e del profitto può essere effettuato sia in termini monetari che in termini percentuali. Affinché l'Expert Advisor funzioni, è sufficiente allegarlo al grafico della coppia di valute e impostare i valori di rischio accettabili nella valuta del deposito o in % del saldo
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Utilità
Everything for chart Technical Analysis indicator MT4 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator Video tutorials, manuals, DEMO download   here .  Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Price to
Real AI Assistant
Sara Sabaghi
Utilità
Your Smart Trading Assistant for the Forex Market Introducing a powerful MetaTrader tool designed to revolutionize the way you trade. This intelligent assistant goes beyond traditional indicators to provide a comprehensive, AI-driven market analysis — so you can trade with clarity and confidence. What It Does This advanced tool continuously monitors and analyzes a wide range of market data to deliver high-quality trading insights. It reads between the lines of financial news, scans the forex ma
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.2 (5)
Utilità
Copia i segnali da qualsiasi canale di cui sei membro (inclusi quelli privati e restrittivi) direttamente sul tuo MT4.  Questo strumento è stato progettato con l'utente in mente offrendo molte funzionalità necessarie per gestire e monitorare le negoziazioni. Questo prodotto è presentato in un'interfaccia grafica facile da usare e visivamente attraente. Personalizza le tue impostazioni e inizia a utilizzare il prodotto in pochi minuti! Guida dell'utente + Demo  | Versione MT5 | Versione Discord
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Utilità
Trade Copier è un'utilità professionale progettata per copiare e sincronizzare le transazioni tra conti di trading. La copiatura avviene dal conto/terminale del fornitore al conto/terminale del destinatario, che sono installati sullo stesso computer o vps. Prima di acquistare, puoi testare la versione demo su un account demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Funzionalità e vantaggi principali: Supporta la copia degli ordini: MT4> MT4, MT4> MT5, MT5> MT4, inclusi i conti di compensaz
Take a Break
Eric Emmrich
5 (29)
Utilità
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilità
Da Telegram a MT4: la soluzione definitiva per la copia del segnale Semplifica il tuo trading con   Telegram su MT4   , l'utility all'avanguardia progettata per copiare i segnali di trading direttamente dai canali e dalle chat di Telegram sulla tua piattaforma MetaTrader 4, senza bisogno di DLL. Questa soluzione affidabile garantisce un'esecuzione impeccabile dei segnali con una precisione e opzioni di personalizzazione senza pari, risparmiando tempo e aumentando la tua efficienza. [ Instruction
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilità
Fai trading automaticamente su zone di supporto e resistenza o di domanda e offerta una volta identificate le aree chiave da cui vuoi fare trading. Questo EA ti consente di disegnare zone di acquisto e vendita con un solo clic e poi posizionarle esattamente dove ti aspetti che il prezzo cambi. L'EA monitora quindi quelle zone e farà trading automaticamente in base all'azione del prezzo che specifichi per le zone. Una volta che il trading iniziale è stato eseguito, l'EA uscirà in profitto nella
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilità
Pannello di trading per il trading in 1 clic.   Lavorare con posizioni e ordini!   Trading dal grafico o dalla tastiera. Utilizzando il nostro pannello di trading, puoi fare trading con un clic dal grafico ed eseguire operazioni di trading 30 volte più velocemente rispetto al controllo MetaTrader standard. Calcoli automatici di parametri e funzioni che semplificano la vita di un trader e lo aiutano a condurre le proprie attività di trading in modo molto più rapido e conveniente. Suggerimenti gra
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
3 (1)
Utilità
EASY Insight AIO – La soluzione all-in-one per un trading intelligente e senza sforzo Panoramica Immagina di poter analizzare l’intero mercato — Forex, Oro, Cripto, Indici e persino Azioni — in pochi secondi, senza dover controllare manualmente i grafici, installare indicatori o affrontare configurazioni complicate. EASY Insight AIO è il tuo strumento definitivo di esportazione per il trading alimentato dall’IA, pronto all’uso. Offre una panoramica completa del mercato in un unico file CSV pul
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.8 (30)
Utilità
Chiusura delle posizioni in MetaTrader 4 al raggiungimento del profitto/perdita totale con la funzione di trailing del profitto. Puoi abilitare le fermate virtuali (ordine separato) . Calcolo e chiusura per le posizioni ACQUISTA e VENDI separatamente (Separate BUY SELL) . Chiusura e calcolo di tutti i simboli o solo del simbolo corrente (Tutti i simboli) . Abilita il trailing per il profitto ( Trailing Profit ). Chiudi su profitti e perdite totali su valuta di deposito, punti, o percentuale del
KopirMT4 Copy trades for MT4
Alexandr Gavrilin
4.53 (80)
Utilità
The adviser has been withdrawn from sale  KopirMT4 (CopierMT4) - transaction copier for the MetaTrader 4 terminal, copies (synchronizes, duplicates) transactions from any accounts (copier, copy dealers).  Supports copying: MT4 <-> MT4, MT4 -> MT5 Hedge, MT5 Hedge -> MT4 Support:  https://www.mql5.com/ru/messages/01c3f341a058d901 Why exactly our product? The copier has a high speed and is not dependent on ticks. Copy speed - less than 0.5 sec. Transactions are copied with high accuracy, the sc
KT Equity Protector MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.4 (5)
Utilità
Proteggi facilmente il tuo capitale di trading Proteggere il tuo capitale è importante tanto quanto farlo crescere. KT Equity Protector è il tuo gestore del rischio personale: monitora costantemente l’equity del conto e interviene automaticamente per prevenire perdite o bloccare i profitti chiudendo tutti gli ordini attivi e pendenti quando vengono raggiunti i livelli di profitto o perdita predefiniti. Niente più decisioni emotive o congetture: solo protezione affidabile dell’equity che lavora p
Partial Closure EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Utilità
Partial Closure EA MT4 ti consente di chiudere parzialmente qualsiasi operazione sul tuo conto, manualmente tramite una percentuale scelta della dimensione del lotto e/o per numero di ticket, oppure automaticamente a percentuali specifiche dei livelli di TP/SL, chiudendo una percentuale della dimensione iniziale del lotto su un massimo di 10 livelli di take profit e 10 di stop loss. Può gestire tutte o alcune delle operazioni nel tuo conto specificando o escludendo determinati numeri magici, co
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
Utilità
Unlimited Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not b
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Utilità
Trading History - A program for trading and money management on the history of quotes in stratagy tester. It can work with pending and immediate orders, and is equipped with trailing stop, breakeven and take profit functions. Very good for training and testing different strategies. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Allows you to test any trading strategy in the shortest possible time 2. An excellent simulator for trading training. You can gain months of trading experience
Altri dall’autore
Mr Beast Indicator
Luis Mariano Vazquez Marcos
Indicatori
Indicador Gratuito desarrollado por Mr Beast Inversiones Mr Beast : Gestión de riesgo profesional. Brindo a la comunidad la entrada a productos de M Beast. Echar un vistazo a mis señales y expert advisors. Descuentos de hasta 70% Diclaimer: La negociación en Forex, CFD y Opciones conlleva un riesgo de pérdida sustancial y no es adecuada para todos los inversores. El alto grado de apalancamiento puede actuar en su contra y también en su favor, Antes de decidirse a operar en productos tan apalanca
FREE
Mrindicator
Luis Mariano Vazquez Marcos
Indicatori
Looking to take your forex trading to the next level? Look no further than my revolutionary forex indicator. Here are j many reasons why you should start using my indicator today: Easy to Use: With an intuitive interface and simple setup process, my forex indicator is easy for traders of all levels to use. Comprehensive Data Analysis: My forex indicator is backed by rigorous data analysis and machine learning algorithms, giving you a comprehensive view of the market. Real-Time Updates: Stay up-t
Mr Robot v2
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
MR BEAST ROBOT MR I USE IT DAILY IN MY ACCOUNTS This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies that I have designed, which have been created using my knowledge and experience in the field of trading. However, past performance does not guarantee future results, and the Forex mar
Mr Robot and source code
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
I use this robot every day on my real accounts. This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies that I have designed, which have been created using my knowledge and experience in the field of trading. However, past performance does not guarantee future results, and the Forex mark
Dragon Master v1
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Mi favourite robot I used every day in my accounts Designed for forex trading This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies that I have designed, which have been created using my knowledge and experience in the field of trading. However, past performance does not guarantee fut
FTMO Pass Challenge v1
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
FTMO EXPERT The expert advisor created BASED ON THE RULES OF FUNDED tests, using artificial intelligence and multiple strategies in a single robot, combines advanced technology with innovative approaches in the field of artificial intelligence applied to finance. This advisor has been designed to take advantage of artificial intelligence and automation in the field of investments and financial operations. Through the use of sophisticated algorithms and data analysis techniques, the advisor is ab
Darwinex Obtain Funding
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Obtain Funding Darwinex Un asesor experto diseñado para cuentas de Darwinex teniendo en cuenta sus reglas de drop y apalancamiento 1:10 .Diseñado especielmente para  la gestión de activos de divisas. Especializado para divisas en el eur usd por el bajo spread recomendación de métrica H1 Darwinex es una excelente plataforma y hemos creado este robot para trabajar expresamente con ella. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading
All Challenges
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Pass All Challenge prop firms. Un robot experto diseñado para enfrentar las evaluaciones y  operar de manera automatizada en el mercado financiero, específicamente en el par de divisas EUR/USD en el marco de tiempo H1. Este robot ha sido entrenado en las siguientes firmas:  FTMO, MYFOREXFUNDS, FUNDEDNEXT, NEXSTEPFUNDING, E8 y muchas otras. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este r
Best Edge EA
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Best Ea Edge strategy Low risk. Oferta de lanzamiento para este estupendo asesor experto ideal para cuentas pequeñas y grandes. Utiliza un sistema de coberturas muy avanzado . Especialmente diseñado para divisas como el Eur Usd Métrica utilizada H1 Lotaje recomendado para empezar 0.01. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias co
Hedging Lots Repeat
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
ADX Forex Trading Strategy (Hedging Lots Repeat) I use this robot every day on my real accounts. This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies that I have designed, which have been created using my knowledge and experience in the field of trading. However, past performance d
Best Grid Hedge
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
MR BEAST GRID EDGE RECOMMENDED H1 EUR USD 0.01 LOTS SET: euro usd Metric H1 distance pips 20 The expert advisor that I have created focuses on providing highly professional risk management through the use of a hedging strategy. This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies
Grid and Break
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies that I have designed, which have been created using my knowledge and experience in the field of trading. However, past performance does not guarantee future results, and the Forex market is highly volatile and can be unpredictable.
Best Smart Strategy
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Best Smart Money Strategy Low risk We recommend H1 metric The support and resistance strategy is one of the most popular techniques in the world of trading due to its reliability and proven effectiveness. Our expert advisor uses advanced algorithms to analyze historical market data and detect key support and resistance levels, which are areas where the price tends to stop or reverse. By identifying these areas of interest, the Expert Advisor generates timely buy or sell signals, providing user
Snow Ball Power
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Snow Ball best expert advisor low risk Recomendación Eur usd H1 Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendim
Best rsi and grid strategy
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Best Rsi + Grid Strategy Trabaja en todas las divisas. Parámetros recomendados : Eur Usd Métrica h1 Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo
Best Candle Scalping
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Best Scalping Strategy 3 Cndle Parámetros recomentados H1 lotaje 0.01. Gestión del riesgo profesional Descubre el Robot de Scalping basado en la Estrategia de las 3 Velas. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los c
Trend Scalping V2
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
TREND SCALPING Estrategia sencilla Métrica recomendad H1 para Eur Usd Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el
Simple Adn Economic
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Simple and economic RECOMENDACION EUR USD H1 LOTAJE 0.01 PARA EMPEZAR El asesor experto que he desarrollado se basa en el análisis de velas y el análisis fundamental para tomar decisiones de trading. Combina el estudio de patrones de velas con el monitoreo de eventos económicos relevantes para identificar posibles oportunidades comerciales. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este r
Mr Beast Hedge
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
MR BEAST HEDGE RECOMMENDED H1 EUR USD 0.01 LOTS The expert advisor that I have created focuses on providing highly professional risk management through the use of a hedging strategy. This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies that I have designed, which have been created usi
Mr Beast Grid
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
MR BEAST GRID AND PIPS RECOMENDED EUR USD METRICA H1 Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimiento pasad
Mr Beast Heiken Ashi
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
MR BEAST HEIHIN ASHI RECOMMENDED H1 EUR USD The Heikin Ashi Strategy is a candlestick analysis technique used by the Expert Advisor to identify trends and make informed decisions in the financial markets. This strategy is based on the interpretation of modified Heikin Ashi candlestick patterns instead of traditional candlesticks. I use this robot every day on my real accounts. This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using
Mr Beast 3 EMA
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
MR BEAST 3 EMA DISTANCE RECOMENTED EUR USD TIMEFRAME H1 Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimiento pa
Mr Beast Cross Distance
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
MR BEAST 3 MA CROSS DISTANCE RECOMENDED EUR USD TIMEFRAME H1 Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimien
Mr Beast Trailing Stop
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
MR BEAST Traling Stop Recomended Eur Usd H1 Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimiento pasado no gara
Mr Beast Cobra
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Mr Beast Cobra Reomended Eur Usd multiple set  Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimiento pasado no g
Mr Beast Trend Reverse
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
MR BEAST TREND REVERSE RECOMENDED H1 EUR USD La estrategia "Trend Reverse" en el mercado de divisas (Forex) es un enfoque utilizado para identificar puntos de reversión de tendencias y capturar cambios de dirección en los precios de los pares de divisas. Esta estrategia se basa en la premisa de que las tendencias del mercado no duran para siempre y que se producirán puntos de inflexión. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading
Mr Beast Cobertura
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Mr Beast Super Hedge Asesor experto diseñado para trabajar encerrando el precio entre 2 valores hasta que rompa en una dirección tanto de compra como de venta. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han
MrBeast 20 SMA
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Mr Beast 20 SMA Asesor experto diseñado para trabajar especializado en medias móviles Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar. el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading.
RSI 2 Period Trading Strategy
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros, y el mercado de Fo
Best Day Trade
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
El Asesor Experto "Precision Day Trader" es una herramienta avanzada diseñada para analizar meticulosamente las condiciones del mercado y ejecutar operaciones con precisión durante el día. Utiliza algoritmos inteligentes y estrategias cuidadosamente diseñadas para identificar oportunidades de trading óptimas, centrándose en la precisión y el rendimiento consistente. Características Principales: Análisis Preciso del Mercado: El EA realiza un análisis detallado de las condiciones del mercado, util
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione