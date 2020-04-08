Fx Ride
Miracle Obinna Okafor
The FX_ride custom indicator assists traders in recognizing market trends across preferred currency pairs and provides signals based on trend strength via a multi-colored histogram within chosen timeframes. It is particularly suited for day trading, swing trading, and position trading. Following signals from FX_ride in conjunction with employing sound money management practices can enhance the likelihood of profitable trading outcomes.