"Dynamic Scalping Oscillator" - è un indicatore Crypto_Forex personalizzato avanzato - uno strumento di trading efficiente per MT4! - Nuova generazione di oscillatori - guarda le immagini per vedere come usarlo. - L'oscillatore Dynamic Scalping ha zone di ipervenduto/ipercomprato adattive. - L'oscillatore è uno strumento ausiliario per trovare punti di ingresso esatti dalle aree dinamiche di ipervenduto/ipercomprato. - Valori di ipervenduto: sotto la linea verde, valori di ipercomprato: sopra