TakeFast US30

O TakeFast AI é um algoritmo sofisticado e inovador que emprega Inteligência Artificial em conjunto com a análise técnica tradicional para antecipar os comportamentos do mercado financeiro. Este Expert Advisor utiliza Redes Neurais Recorrentes, mais especificamente, células de Memória de Longo Prazo e Curto Prazo (LSTM), que são treinadas com base em dados provenientes de indicadores de análise técnica. Através deste método, o EA consegue aprender quais indicadores são os mais influentes para prever movimentos futuros nos preços e tomar decisões com base nessas informações. Adicionalmente, as redes LSTM se mostram especialmente aptas para analisar séries temporais, uma vez que têm a capacidade de considerar dados históricos tanto de curto quanto de longo prazo.





https://www.mql5.com/pt/signals/2092175?source=Site+Signals+My

