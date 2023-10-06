TakeFast US30
- Victor Hugor Da Silva Senhorinha
O TakeFast AI é um algoritmo sofisticado e inovador que emprega Inteligência Artificial em conjunto com a análise técnica tradicional para antecipar os comportamentos do mercado financeiro. Este Expert Advisor utiliza Redes Neurais Recorrentes, mais especificamente, células de Memória de Longo Prazo e Curto Prazo (LSTM), que são treinadas com base em dados provenientes de indicadores de análise técnica. Através deste método, o EA consegue aprender quais indicadores são os mais influentes para prever movimentos futuros nos preços e tomar decisões com base nessas informações. Adicionalmente, as redes LSTM se mostram especialmente aptas para analisar séries temporais, uma vez que têm a capacidade de considerar dados históricos tanto de curto quanto de longo prazo.
https://www.mql5.com/pt/signals/2092175?source=Site+Signals+My
This is a bad EA. The author's response was full of lies and dishonest. EA and signals are completely different things. It was not possible to obtain the results of the signal using the EA.