SmartCloseFX
- Utilità
- Valery Sorrentino
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Lo SmartCloseFX Expert Advisor, è uno strumento potente pensato per i trader che cercano una gestione efficiente delle operazioni sulla piattaforma MetaTrader.
Questo EA è stato appositamente creato per gestire le operazioni, chiudendo automaticamente tutte le posizioni aperte eccetto gli ordini in sospeso in determinate condizioni. L'EA monitora l'apertura di un ordine in sospeso (es. buy stop, sell stop, buy limit, sell limit) da 0.01 lotti su un asset selezionato. Quando un ordine del genere viene piazzato, lo SmartCloseFX entra in azione chiudendo tutte le operazioni aperte esistenti e cancellando l'ordine in sospeso sull'asset selezionato.
Questo può essere molto utile quando hai bisogno di chiudere tutto velocemente da un dispositivo mobile.
Con un'attenzione alla velocità e alla precisione, lo SmartCloseFX utilizza un meccanismo basato su timer per eseguire le sue funzioni in modo rapido e preciso. I trader che cercano di razionalizzare le loro operazioni di trading e migliorare le loro strategie di gestione del rischio possono trarre vantaggio da questo expert advisor. La sua capacità di automatizzare la chiusura delle operazioni in base a parametri predefiniti può contribuire a un approccio di trading più disciplinato e controllato.
