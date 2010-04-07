DOWNLOAD VERSIONE DEMO QUI

Update



Nella Versione 1.4 è possibile impostare l'ammontare di profitto o di perdita in valuta per i trade a martingala, impostando il valore di profitto o di perdita per 0.01 lotti l'expert advisor lo moltiplicherà automaticamente se il lotto base di partenza della martingala aumenta o diminuisce

youtube: https://youtu.be/LftElUGVVms

EquityGuardEA - Expert Advisor per la Gestione dell'Equity

L'EquityGuardEA è un potente Expert Advisor (EA) sviluppato per la piattaforma MetaTrader 4 (MT4) che offre un controllo automatizzato e intelligente sulla gestione dell'equity durante le operazioni di trading. Questo EA è stato creato da Valery Sorrentino, un trader esperto, e offre un modo affidabile per raggiungere obiettivi di profitto e limitare le perdite, garantendo una maggiore disciplina nel tuo trading.

Caratteristiche Principali:

Obiettivi di Profitto e Perdita: EquityGuardEA consente di impostare obiettivi di profitto e perdita sia in percentuale che in valore assoluto rispetto al saldo dell'account. Questi obiettivi vengono monitorati in modo continuo.

Chiusura Automatica: Una volta che gli obiettivi di profitto o perdita sono raggiunti, l'EA chiude automaticamente tutte le posizioni aperte. Questo aiuta a catturare guadagni desiderati o a limitare le perdite previste.

Personalizzazione Flessibile: Puoi personalizzare l'EA in base alle tue preferenze. Scegli se utilizzare obiettivi di profitto percentuale, obiettivi di profitto in valore assoluto, obiettivi di perdita percentuale o obiettivi di perdita in valore assoluto. Inoltre, puoi selezionare la lingua delle notifiche tra italiano e inglese.

Notifiche Push e Pop-Up: L'EquityGuardEA ti tiene sempre aggiornato tramite notifiche. Ricevi notifiche push direttamente sul tuo dispositivo mobile o sul terminale MT4, oltre a allerte pop-up sul grafico.

Gestione del Rischio: Questo EA è uno strumento efficace per gestire il rischio e mantenere il controllo delle tue operazioni. La capacità di chiudere automaticamente le posizioni in modo disciplinato può aiutarti a evitare situazioni di perdita eccessiva.

Come Utilizzare:

Installazione: Carica l'EquityGuardEA sulla tua piattaforma MetaTrader 4 come un Expert Advisor. Configurazione: Imposta i parametri desiderati, come obiettivi di profitto e perdita, lingua delle notifiche e altri dettagli. Avvio: Attiva l'EA per iniziare il monitoraggio delle tue operazioni. Notifiche: Ricevi notifiche push e pop-up quando gli obiettivi vengono raggiunti e le posizioni vengono chiuse. Ottimizzazione: Testa l'EA su un conto demo per familiarizzare con il suo funzionamento e perfezionare la tua strategia.

L'EquityGuardEA è uno strumento potente che ti aiuta a gestire le tue operazioni in modo intelligente e disciplinato. Fornisce un maggiore controllo sull'equity, riducendo il rischio di perdite e massimizzando le opportunità di guadagno. Utilizzalo come parte integrante della tua strategia di trading per ottenere risultati più coerenti e affidabili.

Disclaimer: L'EquityGuardEA è uno strumento di supporto al trading e non garantisce profitti. Si consiglia di testare l'EA su un conto demo prima dell'utilizzo su un conto reale.