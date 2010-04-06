MagicGuard
- Utilità
- Valery Sorrentino
- Versione: 1.10
- Attivazioni: 10
VERSIONE DEMO QUI
Descrizione dell'EA :
ProfitLock è un Expert Advisor progettato per massimizzare i tuoi guadagni nel trading. Questo strumento intuitivo e potente monitora costantemente le tue posizioni aperte su una coppia di asset specifica e chiude automaticamente gli ordini quando il profitto desiderato è stato raggiunto, tenendo conto di commissioni e swap. Lascia che ProfitLock si prenda cura dei dettagli, consentendoti di concentrarti sulla tua strategia di trading.
Caratteristiche Principali:
Chiusura Automatica del Profitto: ProfitLock calcola il profitto netto, includendo commissioni e swap, e chiude automaticamente le tue posizioni quando il tuo obiettivo di profitto è stato raggiunto. Questo ti aiuta a proteggere i tuoi guadagni senza dover stare costantemente al monitor.
Configurazione Personalizzabile: Puoi personalizzare facilmente le impostazioni di ProfitLock per adattarle alla tua strategia di trading unica. Imposta il Magic Number, la coppia di asset, il profitto desiderato e altri parametri per soddisfare le tue esigenze.
Notifiche e Alert: ProfitLock offre notifiche tramite alert pop-up, notifiche push e commenti sul grafico, tenendoti sempre informato sullo stato delle tue operazioni.
Velocità di Esecuzione: Questo EA è progettato per essere reattivo e veloce, garantendo che le tue operazioni vengano chiuse in modo tempestivo.
Facile da Usare: Anche se sei nuovo nel trading algoritmico, ProfitLock è facile da installare e utilizzare. Basta configurare le tue preferenze e il robot farà il resto.
Liberati dallo stress del monitoraggio costante delle tue posizioni e inizia a massimizzare i tuoi profitti con MagicGuard. È il tuo alleato di fiducia per una gestione intelligente del trading.
Nota: Assicurati sempre di testare qualsiasi EA su un conto demo prima di utilizzarlo con un conto di trading reale.
Disclaimer: Il trading comporta rischi e le prestazioni passate non garantiscono risultati futuri. Utilizza MagciGuard con responsabilità e in linea con la tua strategia di trading.