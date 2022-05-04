Errori, bug, domande - pagina 69
Supponiamo che siano aperte 3 posizioni di 5 lotti ciascuna, e chiudiamo una delle posizioni con un ordine opposto di 5 lotti. Ci ritroviamo con un superamento...
La regola non sarà violata, come la capisco, se ci sono aperti non 15, ma Volume<=14 lotti, con chiusura parziale (o completa) di una delle posizioni...
Senza entrare nei dettagli - di quali tre posizioni stiamo parlando? Ci può essere solo una posizione per simbolo. L'abbiamo anche aggiunto ovunque nell'aiuto, per esempio per PositionSelect:
Nota
Solo una posizione può essere aperta per ogni simbolo in qualsiasi momento ed è il risultato di uno o più scambi. Le posizioni e gli ordini pendenti attivi, che sono anche visualizzati nella scheda "Trade" del pannello "Toolbox", non devono essere confusi tra loro.
Il numero totale di posizioni in un conto di trading non può superare il numero totale di strumenti finanziari.
Tre personaggi, tre posizioni. (Non ho bevuto alcol, non ho fumato erba)
Molti trader preferiscono non specificare SL e TP negli ordini, e se sono stati piazzati potrebbero aver bisogno di chiudere una posizione in anticipo.
Situazione semplice: Aprire Buy su EUR, GBP e JPY. Ogni posizione ha 5 lotti, per un totale di 15 (questo non contraddice la regola). SELL-Limit per EUR in 5 lotti, otteniamo l'overlimit e la squalifica della regola.
PS
Naturalmente, le operazioni di mercato(Buy e Sell) possono non essere incluse qui (se la regola è quella di controllare le posizioni aperte + i limitatori), ma sono operazioni di mercato.
Non confondere, vedi Informazioni sul conto:
ENUM_ACCOUNT_INFO_DOUBLE
Identificatore
Descrizione
Tipo di proprietà
SALDO DEL CONTO
Saldo del conto nella valuta di deposito
doppio
ACCOUNT_CREDIT
Importo del credito emesso nella valuta del deposito
doppio
CONTO_PROFIT
Utile del conto corrente nella valuta di deposito
doppio
CONTO_EQUITÀ
Valore del capitale del conto nella valuta di deposito
doppio
VOLUME_LIMITE_DEL_CONTO
Volume totale massimo consentito di posizioni aperte e ordini pendenti (indipendentemente dalla direzione) per simbolo
doppio
Quindi il ritorno in campionato sarà 5.0. Mi scuso, mi sono informato.
Ma ancora, come ho capito, se una posa è aperta per 5 lotti, solo l'operazione di mercato opposta non risulterà in un overshoot?
PS
Ma siccome non sono nel campionato, penso di non essere in pericolo. Anche se la gestione corretta di questa restrizione è voluta per capire...
Salve.
Quando si usa la classeCSymbolInfo, ho notato quanto segue. IlmetodoCSymbolInfo::StopLevel() è dichiarato nella documentazione:
StopLevel
Ottiene il rientro minimo per gli ordini in punti
Ma quando si cerca di accedervi da un'istanza del
non è visibile:
C'era il sospetto che .StopLevel() potesse essere digitato "manualmente", ma anche in questo caso la classe non lo riconosce:
Vi ringrazio molto se potete dirmi cosa c'è che non va.
Per prima cosa, una domanda rompicapo - Se si tratta del metodo CSymbolInfo::StopsLevel() il cui risultato è int per definizione perché DoubleToString (perché funziona conDouble, non Int)?
In secondo luogo - va bene vedere tutto se i GLANDS non sono tagliati con un autogen (come nel tuo caso)...:)
Quindi il ritorno in campionato sarà 5.0. Mi scuso, mi è sfuggito.
Sbagliato, il campionato restituirà 15, la demo dovrebbe mostrare 0 (nessun limite).
Grazie per il messaggio, facciamolo bene. Attualmente questo metodo è dichiarato come StopsLevel().
Non entra in DoubleToString in entrambi i casi (presumibilmente tipi incompatibili).
Non vale nemmeno la pena di cercare di capirlo. Anche se solo con lo scopo di insegnare a DoubleToString a capire anche gli interi, ma ditemi perché farlo (quando c'è IntegerToString())...