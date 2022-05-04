Errori, bug, domande - pagina 71
Eseguire il programma di installazione con lo switch /32
Strano comportamento del tester di strategia...
Nella build 298, è stato riscontrato uno strano comportamento del tester delle strategie dopo aver annullato il processo di test (non l'ho notato prima).
Si dovrebbe fare quanto segue:
1. Aprite il tester di strategia;
2. Seleziona un Expert Advisor di trading dalla lista;
impostare i parametri per l'Expert Advisor;
4. Imposta i parametri del tester di strategia (4H TF, strumento di trading, per esempio EUR, periodo di test dal 2000/01/01 al 2010/07/28, deposito iniziale $10.000);
5. Iniziare il test cliccando su "Start".
Durante i test (ancora nessuna barra blu), sembra che dovremmo ancora preparare i test e sincronizzare la cronologia, poi annullare.
Risultato
Il pulsante "Annulla" diventa il pulsante "Inizia", il test si ferma. Sembrerebbe che tutto vada bene, ma no - i parametri rimangono grigi e non è possibile modificarli.
Agli sviluppatori.
Visto che stiamo parlando del tester. Per favore, rendete possibile caricare i risultati in Microsoft Office Excel 2003 (per cambiare).
ad essere onesti - sono stufo del 2007 con i suoi formati di file storti....
Sfortunatamente, non è possibile esportare in Office 2003.
Se il rapporto è solo per la visualizzazione, è meglio esportarlo in HTML.
E solo una lista di scambi non è possibile da trasferire, senza grafica e tutta la merda extra?
È un peccato strappare informazioni dall'HTML dopo. Finora, il 2003 non è un formato... :(
Che sfortuna! Quando si decomprime MT5, si ottiene uno schiaffo: dovrebbe essere CPU con supporto SSE2 per installare questa applicazione!
Questo è il mio riferimento agli sviluppatori, una citazione dalla pagina di registrazione sul forum:
Solo in questo forum puoi comunicare direttamente con gli sviluppatori del sistema e porre loro le tue domande. I vostri commenti e suggerimenti sono molto importanti per noi. Risponderemo a tutte le vostre domande e, se possibile, cercheremo di attuare i vostri suggerimenti.
Domanda agli sviluppatori:
È possibile risolvere il problema di spostare un Expert Advisor da MQL4 a MQL5 senza comprare un nuovo computer?
Forse non avrai bisogno di un nuovo computer, ma avrai bisogno di una nuova CPU...
PS
E l'esperto può anche essere riscritto in qualsiasi editor di testo (per dire)...
Domanda su MetaEditor 5.0.
Show/Open Toolbox funziona con Ctrl+T.
Come posso impostarlo per lavorare come in 4 per Esc?
?
E se non può essere configurato, il desiderio degli sviluppatori - per renderlo obbligatorio!
Non entra in DoubleToString in entrambi i casi (presumibilmente tipi incompatibili).
Non vale nemmeno la pena di cercare di capirlo. Anche se solo per insegnare al programmatore a capire DoubleToString e gli interi, ma ditemi perché deve farlo (quando IntegerToString() è disponibile)...
Sì, c'è un errore anche qui, DoubleToString è stato impostato per errore. Quindi il problema rimane solo nella documentazione.
A proposito, la documentazione non corrisponde alla realtà anche nella classe CAccountInfo per quanto riguarda i metodi di accesso alle proprietà per identificatore.
La InfoString() è definita come doppia InfoString(...) e allo stesso tempo
Il valore di ritorno è
true - se ha successo, false - se non è riuscito a recuperare il valore della proprietà.
Questo è difficilmente il modo in cui il tipo è specificato. Molto probabilmente, il valore viene restituito in due modi - via return e via parametro per riferimento. Questo è anche confermato dal fatto che quando viene usato, il metodo restituisce una stringa:
Lo stesso vale per double InfoInteger() che in realtà restituisce long invece di bool, e double InfoDouble() che è anche scritto
true - se ha successo, false - se non ha avuto successo nel recuperare il valore della proprietà.
Anche se di nuovo, come potete vedere nell'immagine, solo un parametro è definito, quindi il riferimento è fuori questione....