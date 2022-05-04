Errori, bug, domande - pagina 72
Sì, c'è davvero un bug qui,DoubleToString è stato impostato per errore. Quindi il problema rimane solo nella documentazione.
A proposito, la documentazione non corrisponde alla realtà anche nella classe CAccountInfo per quanto riguarda i metodi di accesso alle proprietà per identificatore.
La InfoString() è definita comedoppiaInfoString(...) e allo stesso tempo
Il valore di ritorno è
true - se ha successo, false - se non è riuscito a recuperare il valore della proprietà.
Questo è difficilmente il modo in cui il tipo è specificato. Molto probabilmente, il valore viene restituito in due modi - via return e via parametro per riferimento. Questo è anche confermato dal fatto che il metodo restituisce una stringa quando viene utilizzato:
Lo stesso vale perdoubleInfoInteger() che in realtà restituisce long invece di bool, e doubleInfoDouble() che è anche scritto
true - se ha successo, false - se non ha avuto successo nel recuperare il valore della proprietà.
Anche se di nuovo, come potete vedere nell'immagine, solo un parametro è definito, quindi il riferimento è fuori questione....
Strano comportamento del tester di strategia...
Nella build 298, abbiamo rilevato uno strano comportamento del tester di strategia dopo aver annullato il processo di test (non l'avevo notato prima).
Risultato
Il pulsante "Annulla" diventa un pulsante "Avvia", il test viene fermato. Tutto sembrava andare bene, ma no - i parametri rimangono in grigio ed è impossibile modificarli.
Buon pomeriggio, potete dirmi perché la fermata per disabili è avventata?
Fondamentalmente è un codice di trasferimento senza perdita... Penso che molti lo troveranno utile...
PS
DEDMOROZ, hai provato a usare gli identificatori?
Inoltre è utile per dividere il codice di grandi blocchi in parti (OOP sta arrivando)...
Perché ci sono altre enumerazioni con ORDER_TYPE_BUY, DEAL_TYPE_SELL, BOOK_TYPE_BUY
E cosa c'entra PositionGetInteger(POSITION_TYPE)? E cosa c'entrano POSITION_TYPE_BUY e POSITION_TYPE_SELL?
Un semplice esempio:
Ora ho una posizione Sell aperta in EUR (aperta dal mercato). Io lo vedo come Sell, ma il mio Expert Advisor lo vede come Buy (0).
Apro l'aiuto per PositionGetInteger(POSITION_TYPE) e vedo che il server ovviamente confonde qualcosa...
PS
L'uomo vede una posizione aperta, l'uomo vede l'aiuto e fa tutto correttamente (secondo lui), ma il server ha come sempre un'opinione "speciale"...
Prima di vedere una posa aperta, si dovrebbe prima chiamare la funzione PositionSelect
Allora mi scuso, ho avuto tempo di fumare oggi...
Buon pomeriggio, potete dirmi perché la fermata per disabili è avventata?
Fondamentalmente è un codice di trasferimento senza perdita... Penso che molti lo troveranno utile...
o non hai bisogno dell'overshoot, o hai bisogno di chiedere, offrire sul simbolo della posa