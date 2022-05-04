Errori, bug, domande - pagina 68
Salve, consigliatemi se ho capito bene che gli strumenti CFD hanno una restrizione, cioè il tipo di ordine è intraday esclusi SL e TP. Cioè, se sono corretto, quale funzione dovrebbe essere usata per determinare che non dovrei mettere SL, TP. Grazie
Queste sono le impostazioni per questi personaggi sul server. Questo non significa che i livelli di stop non possano essere impostati:
Alla fine della giornata di trading gli ordini pendenti saranno cancellati e i livelli di stop delle posizioni aperte saranno mantenuti.
Questa impostazione non può essere controllata da MQL5 al momento.
Vedi il Regolamento del Campionato:
Il server non eseguirà un'analisi estesa - cosa comporterà l'attivazione di un ordine pendente - per diminuire una posizione o per aumentarla. Se analizziamo ogni richiesta di trade per piazzare un ordine pendente, sarà un carico ingiustificato per il server.
Pensavo che non sarebbe stato troppo difficile per il server calcolare la posizione aggregata quando l'ordine scatta, ma devo essermi sbagliato...
Dovrei controllare le condizioni per conto mio...
PS
Tuttavia, vorrei sapere - quali saranno le conseguenze, a parte la squalifica, se questo valore viene superato, e quale errore restituirà il server, se c'è qualcosa (beh, un trader o un robot può fare un errore nei calcoli)?
Pensavo che sarebbe stato facile per il server calcolare la posizione aggregata quando un ordine scatta, ma mi sbagliavo...
Questo significa che se si apre una posizione di 15 lotti, non può essere chiusa fino a quando non scatta lo sl/tp, o la direzione di apertura sarà presa in considerazione?
Significa che se si apre una posizione di 15 lotti, non può essere chiusa fino a quando non scattano gli sl/tp, o la direzione sarà presa in considerazione all'apertura?
SL e TP non dovrebbero essere coinvolti. E dal momento che è costruito in ogni caso dovrebbe essere considerato come SL o TP. Suppongo che sarebbe possibile chiuderlo, altrimenti tutti gli algoritmi in cui SL e TP non sono esplicitamente scritti potrebbero causare un errore che si verifica quando entrano in conflitto con questa restrizione.
PS
Ecco perché ho suggerito di fare la limitazione solo per le posizioni aperte.
Può essere chiuso con tre ordini a mercato consecutivi di 5 lotti ciascuno. Ma questa è una domanda per un altro thread, è già stato discusso lì - Automated Trading Championship 2010.
Dovremmo calcolare un passo in più, diciamo che lasciamo il controllo per il momento dell'innesco. L'ordine pendente è scattato e improvvisamente scopriamo che il volume massimo è stato superato. Per quali motivi l'ordine sarà respinto? Sarebbe meglio tagliare tutte le domande inutili fin dall'inizio.
Ho assunto approssimativamente il seguente algoritmo - Il prezzo raggiunge l'ordine, arriva il momento dell'attivazione, ma prima che l'ordine sia trasferito al mercato viene controllato per la correttezza secondo questa regola. Se l'operazione contraddice questa regola, abbiamo due scelte:
1. - - cancellare l'ordine e inviare al cliente un codice di errore (se l'ordine deve scattare secondo la regola "tutto o niente");
2. - eseguire la transazione per il volume ammissibile (se la condizione "tutto o niente" non è applicabile), e cancellare il volume rimanente come nel primo caso, come un ordine effettuato dal server (con il codice di errore indicato).
PS
Altrimenti non capisco come gestire la situazione in cui il limite è raggiunto, ma l'operazione viene eseguita non esplicitamente specificato SL e TP.
Supponiamo di avere 3 posizioni di 5 lotti ciascuna e di chiudere una delle posizioni con un ordine opposto di 5 lotti. Come risultato, otteniamo un overshoot.
La regola non sarà violata, per come la vedo io, se il Volume<=14 lotti è aperto e una delle posizioni è parzialmente (o completamente) chiusa.