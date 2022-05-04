Errori, bug, domande - pagina 66
Ora, l'inconveniente principale è che MQ crea comunque solo conti in USD con 100 di leva, e per esempio Alpari solo con 500 di leva...
Il nostro server demo ha già conti demo multivaluta con una vasta gamma di leve:
Re-installare il terminale dalla distribuzione aggiornata:https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
Strano, forse sono già completamente fuori ....
Selezione del server
Seleziona il tipo di account
Scegliere la dimensione della leva
PS
Questo è il rilascio del 294, non una settimana fa l'ho impostato...
Strano, forse sono completamente fuori data....
Basta scaricare di nuovo il distributore - è stato aggiornato.
Le condizioni iniziali per le registrazioni dei conti demo sono impostate esattamente nell'etichetta distributiva e non vengono aggiornate con gli aggiornamenti.
Puoi dirmi come ottenere 2 estremi a zig zag? Lo sto facendo:
Un sacco di esempi, ma non riesco ancora a capirlo.
Fatto!
