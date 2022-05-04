Errori, bug, domande - pagina 75
Oh, questo mql5, non ci posso credere... guardo nel libro, vedo il fig)... dimmi qual è il problema).
perché finisco per vedere15 nella stampa (così come nei calcoli)? :) mi gira la testa
maryan.dirtyn:
Buona giornata a tutti voi.
Sviluppatori.
Nel mio lavoro, uso le informazioni che si trovano nelle proprietà di un file (la scheda DROWN).
Ma il fatto è che quando si salvano le modifiche al file, queste informazioni vengono perse. È possibile fare in modo che questo non avvenga?
Questo è il nostro server demo che trasmette le notizie di MQL5.com invece delle notizie mancanti sul forex (non abbiamo il diritto di distribuire le notizie di qualcun altro gratuitamente).
Hmm. La crisi governa ancora la palla? Avevo dei diritti durante la crisi, e ora non li ho più per qualche motivo. Ma non importa. In generale, sono completamente d'accordo: non c'è modo di entrare nel fondo premi, quindi possiamo vivere senza notizie.
E le citazioni, a proposito, non sono gratis, ma finora sono... - anche questo è pane. E tutte queste notizie non sono necessarie. Ho sempre pensato che la FA mente più di quanto aiuti, e serve soprattutto ai grandi speculatori, ai market maker e alle forze politiche per manipolare la folla. Quindi - dare TA per sempre! Cos'altro c'è da essere felici?
Interesting:
Mentre testavo l'Expert Advisor, mi sono imbattuto per caso nella funzione Sleep() nel tester che credo non funzioni correttamente. Il punto è il seguente:
L'ho capito. Non c'è nessun errore
Se non ci sono stati ticchettii durante lo slittamento, il valore restituito da TimeCurrent (cioè l'ultimo tempo conosciuto del server o il tempo di arrivo dell'ultima quotazione) non cambia.
Provate a emettere TimeLocal, e vedrete che tutto è a posto
Secondo me, TimeTradeServer può aiutare.
È qui che l'output del tempo del tester nel log accanto al messaggio aiuterà. Questo è quello che stiamo facendo.