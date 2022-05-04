Errori, bug, domande - pagina 75

Nuovo commento
 

Oh, questo mql5, non ci posso credere... guardo nel libro, vedo il fig)... dimmi qual è il problema).

input int      RISK=100;
int           Risk;

void OnInit() {Risk=RISK;}

void OnTick() {Print(Risk);}

perché finisco per vedere15 nella stampa (così come nei calcoli)? :) mi gira la testa

 

maryan.dirtyn:

Perché finisco per vedere il numero15 nella stampante (così come nei calcoli)? :) mi gira la testa

 
Renat:
Sì, c'è quello... ma non l'ho scritto a mano, lo giuro) da dove venga non ne ho idea)... ma mi ha aiutato, grazie.
[Eliminato]  

Buona giornata a tutti voi.

Sviluppatori.

Nel mio lavoro, uso le informazioni che si trovano nelle proprietà di un file (la scheda DROWN).

Ma il fatto è che quando si salvano le modifiche al file, queste informazioni vengono perse. È possibile fare in modo che questo non avvenga?


 
Renat:

Questo è il nostro server demo che trasmette le notizie di MQL5.com invece delle notizie mancanti sul forex (non abbiamo il diritto di distribuire le notizie di qualcun altro gratuitamente).


Hmm. La crisi governa ancora la palla? Avevo dei diritti durante la crisi, e ora non li ho più per qualche motivo. Ma non importa. In generale, sono completamente d'accordo: non c'è modo di entrare nel fondo premi, quindi possiamo vivere senza notizie.

E le citazioni, a proposito, non sono gratis, ma finora sono... - anche questo è pane. E tutte queste notizie non sono necessarie. Ho sempre pensato che la FA mente più di quanto aiuti, e serve soprattutto ai grandi speculatori, ai market maker e alle forze politiche per manipolare la folla. Quindi - dare TA per sempre! Cos'altro c'è da essere felici?

 

Interesting:

Nel mio lavoro, uso le informazioni che si trovano nelle proprietà del file (la scheda DETTAGLIO).

Ma quando salvo le modifiche a un file, queste informazioni vengono perse. Possiamo fare in modo che questo non accada?

Vediamo cosa possiamo fare.
 
Valmars:

Mentre testavo l'Expert Advisor, mi sono imbattuto per caso nella funzione Sleep() nel tester che credo non funzioni correttamente. Il punto è il seguente:

L'ho capito. Non c'è nessun errore

Se non ci sono stati ticchettii durante lo slittamento, il valore restituito da TimeCurrent (cioè l'ultimo tempo conosciuto del server o il tempo di arrivo dell'ultima quotazione) non cambia.

Provate a emettere TimeLocal, e vedrete che tutto è a posto

[Eliminato]  
stringo:

È risolto. Non c'è nessun errore.

Se non ci sono stati tick durante lo slittamento, il valore restituito da TimeCurrent (vale a dire, l'ultimo tempo conosciuto del server o l'ora di arrivo dell'ultima citazione) non viene modificato.

Provate a emettere TimeLocal, e vedrete che tutto è a posto

Secondo me, TimeTradeServer può aiutare in questo caso
 
Interesting:
Secondo me, TimeTradeServer può aiutare.
Qui è dove l'output del tempo del tester nel log accanto al messaggio aiuterebbe. Questo è quello che facciamo
[Eliminato]  
stringo:
È qui che l'output del tempo del tester nel log accanto al messaggio aiuterà. Questo è quello che stiamo facendo.
Aiuterebbe a tracciare il processo di trading nel log, ma non nel lavoro dell'EA (per quanto ho capito TimeTradeServer non dipende dall'ora dell'ultima quotazione)...
1...686970717273747576777879808182...3184
Nuovo commento