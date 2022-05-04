Errori, bug, domande - pagina 76
che èinteressante
probabilmente esprimendo l'opinione di molti....
Per la parte finale di questo post mi scuso senz'altro (forse era inappropriato, se è così lo rimuovo).
Se hai altri 'punti di discussione', per favore, scrivimi una riga...
Se le notizie economiche sono scollegate dalla vostra parte, potete dimenticare gli script basati sugli algoritmi di FA? Non solo non si può mettere un tale EA nel campionato, ma non si può nemmeno semplicemente testarlo sui demoserver MQ.
Alpari trasmette la notizia, forse anche altri broker.
Il calendario delle notizie può essere caricato da un file (almeno sto considerando una tale implementazione).
È risolto. Non c'è nessun errore.
Se non ci sono stati ticchettii durante lo slittamento, il valore restituito da TimeCurrent (cioè l'ultimo tempo conosciuto del server, o l'ora di arrivo dell'ultima quotazione) non cambia.
Provate ad emettere TimeLocal, e vedrete che tutto è a posto.
In primo luogo, l'ora locale, così come l'ora GMT nel tester è simulata e uguale all'ora del server. L'ho controllato di proposito in quel momento.2010.07.31 05:41:32 Core 2 Disconnesso
2010.07.31 05:41:32 Core 2 file di log "E:\Program Files (x86)\MetaTrader 5_2\Tester\Agent-127.0.0.1-3001\logs\20100731.log" scritto
2010.07.31 05:41:32 Core 2 EURGBP,H1: 934838 ticks (500 barre) generati entro 1451 ms (totale barre nella storia 9480)
2010.07.31 05:41:32 GMT time: 2010.07.29 23:00:00
2010.07.31 05:41:32 Core 2 Ora locale: 2010.07.29 23:00:00
2010.07.31 05:41:32 Core 2 Ora del server: 2010.07.29 23:00:00
2010.07.31 05:41:32 Core 2 Deinit
2010.07.31 05:41:32 Core 2 OnTester risultato 0
2010.07.31 05:41:32 Core 2 Ora GMT: 2010.07.29 23:00:00
2010.07.31 05:41:32 Core 2 Ora locale: 2010.07.29 23:00:00
2010.07.31 05:41:32 Core 2 Ora del server: 2010.07.29 23:00:00
2010.07.31 05:41:32 Core 2 OnTick
2010.07.31 05:41:32 Core 2 GMT: 2010.07.29 22:00:00
2010.07.31 05:41:32 Core 2 Ora locale: 2010.07.29 22:00:00
2010.07.31 05:41:32 Core 2 Ora del server: 2010.07.29 22:00:00
2010.07.31 05:41:32 Core 2 OnTick
2010.07.31 05:41:32 Core 2 GMT: 2010.07.29 21:00:00
2010.07.31 05:41:32 Core 2 Ora locale: 2010.07.29 21:00:00
2010.07.31 05:41:32 Core 2 Ora del server: 2010.07.29 21:00:00
In secondo luogo, questo si osserva in tutti i casi in cui TimeCurrent al momento della chiamata Sleep è XX:00:00 e mai se non è 0.
Quindi il tester non genera mai un tick dopo XX:00:00 per 10 secondi su nessuno dei simboli? In questo caso vengono utilizzati 4 strumenti e le posizioni vengono chiuse in modo sequenziale (tra l'altro anche all'arrivo del tick), ma il tempo rimane lo stesso. Dov'è la logica?
Posso aumentare il ritardo a, per esempio, un minuto. Se il tester si bloccherà ancora a 0 durante lo Sleep, allora considereremo il bug provato?
Anche se, ho letto da qualche parte nella documentazione, sembra, che durante lo Sleep i tick non vengono elaborati. ma in tutti gli altri casi, non uguale a 0, il tempo è normalmente incriminato.
Descrizione del problema
Dopo aver testato dalla scheda dei risultati, apro un grafico con i trade.
Sequenza di azioni
Applicazione del modello al grafico.
Risultati -> Apri grafico -> Modelli -> Puria
Risultato
Vedo un grafico chiaro senza accordi
Risultato atteso
Mi piacerebbe vedere scambi sul modello.
Ulteriori informazioni
Se posiziono manualmente tutti gli indici, tutto va bene. Se ci sono molti indicatori, come farà l'EA a commerciare, allora perché dovrei impostarli manualmente ogni volta dopo il test?
Avete la possibilità di inserire uno screenshot in un messaggio di Service Desk?
AM2:
Non puoi mettere uno screenshot in un messaggio servicedesk?
Descrizione del problema
Dopo aver testato dalla scheda dei risultati, apro un grafico con i trade.
Sequenza di azioni
Applicazione del modello al grafico.
Risultati -> Apri grafico -> Modelli -> Puria
Risultato
Vedo un grafico vuoto senza accordi
In realtà, gli indicatori utilizzati dovrebbero essere visualizzati automaticamente sul grafico. Se non li avete, fate quanto segue:
Apri un grafico vuoto, allega gli indicatori che vuoi e salva il tutto nel modello 'tester.tpl'.
Fate qualche test. Ci saranno sia gli indicatori che le compravendite sul grafico.
Ho capito bene che i valori restituiti da ACCOUNT_TRADE_ALLOWED sono generati sul lato server?
Voglio dire che nessuna azione dal lato del trader (nel terminale) può cambiare questo valore...
PS
Ma la riluttanza di ACCOUNT_TRADE_EXPERT a cambiare è davvero strana...
Cosa fa allora il pulsante "Auto-Trading" nel menu del terminale e la casella di controllo "Allow auto-trading"?
PPS
Nelle vecchie versioni tutto sembrava essere corretto e tutto funzionava, ma nella 299 non capisco cosa sta succedendo...
Anch'io sono interessato a una domanda simile. Cosa devo fare se non ho abbastanza soldi nel mio conto per aprire una posizione?
1. Fermare RoboForex dal trading.
2. Proibire l'apertura di una posizione.
3 Rimuovi l'Expert Advisor dal grafico.
Potete risolvere il punto 3 usando ExpertRemove. Risolvo il punto 2 in questo modo: