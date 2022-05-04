Errori, bug, domande - pagina 62
Si tratta di controllare la disponibilità degli ordini pendenti su quella coppia, come (o cosa)?
È più o meno così che si controlla?
Puoi dirmi perché ci sono così pochi strumenti in MT5? È possibile aumentare il loro numero in qualche modo?
Si prega di consigliare dove si può leggere sul tester, sono interessato a modalità di ottimizzazione. ecco un esempio
Ho scelto balance + alcuni minimi, ho ottenuto i risultati, ma non capisco cosa sono queste cifre .... Non capisco anche la differenza tra le modalità di test... Vorrei leggere
Si tratta di come controllarlo?
Nel blocco di controllo, per quanto ho capito, manca la selezione dell'ordine per Ticket (o sono solo io?)...
Organizzerei il controllo come una funzione (indipendente o inclusa nella classe), per esempio così:
Voglio confrontare i risultati con quelli del parametro "Balance + min Drawdown", credo che abbia qualcosa a che fare con il drawdown del saldo del conto.
Per quanto ho capito, il prelievo del saldo sarà restituito per ogni esecuzione del tester.
Ci sono queste cifre nel rapporto MT4 (per esempio):
PS
Da quanto ho capito, restituisce o l'Assoluto o il Massimo prelievo per tentativo, tenendo conto del saldo.
E la selezione dei risultati dei test si basa sui risultati di drawdown più bassi di tutte le corse.
...
Da quanto ho capito, viene restituito il prelievo assoluto o massimo per tentativo, tenendo conto del saldo.
E la selezione dei risultati dei test si basa sui risultati di drawdown più bassi di tutte le corse.
No, è un'altra cosa, il deposito iniziale è 5000, ma il risultato è 459842.36. Non riesco a trovare nessun aiuto per questo...
Aiuto nel terminale.
Tester / Gestione dei tester / Ottimizzazione degli Expert Advisors / Tipi di ottimizzazione
Ci rimproveri spesso in modo infondato, se solo tu fossi altrettanto critico con te stesso.
Se volete sapere la differenza tra queste modalità, dovrei leggerle. C'è una descrizione dettagliata nell'aiuto del tester da qualche parte.
PS Scusate, sono un dattilografo lento, Rosh ha già risposto con tutti i link.