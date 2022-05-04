Errori, bug, domande - pagina 62

Si tratta di controllare la disponibilità degli ordini pendenti su quella coppia, come (o cosa)?

È più o meno così che si controlla?

// в этом цикле поочередно перебираем все установленные отложенные ордера
   for(i=0;i<OrdersTotal();i++)
     {
      // выбираем каждый из ордеров, получаем его тикет
      ticket=OrderGetTicket(i);
      // выбираем ордера только по "нашему" инструменту
      if(OrderGetString(ORDER_SYMBOL)==Symbol())
        {
         // обслуживаем ордера Buy Stop
         if(OrderGetInteger(ORDER_TYPE)==ORDER_TYPE_BUY_STOP)
           {          
            ... 
           }
        }
     }



   if(dt.hour>=StartHour && dt.hour<EndHour)
     {
      if(bord==false && lev_h<atr_h[0])
        {
         request.price=NormalizeDouble(lev_h,_Digits);
         request.sl=NormalizeDouble(lev_l,_Digits);
         request.type=ORDER_TYPE_BUY_STOP;
         OrderSend(request,result);
        }
 
Puoi dirmi perché ci sono così pochi strumenti in MT5? C'è un modo per aumentare il loro numero?
 
rim-9000:
Puoi dirmi perché ci sono così pochi strumenti in MT5? È possibile aumentare il loro numero in qualche modo?
Perché no, mt5 ha circa 50 dei più popolari, non so di altri broker.
 

Si prega di consigliare dove si può leggere sul tester, sono interessato a modalità di ottimizzazione. ecco un esempio

Ho scelto balance + alcuni minimi, ho ottenuto i risultati, ma non capisco cosa sono queste cifre .... Non capisco anche la differenza tra le modalità di test... Vorrei leggere

AM2:

Si tratta di come controllarlo?

Nel blocco di controllo, per quanto ho capito, manca la selezione dell'ordine per Ticket (o sono solo io?)...

Organizzerei il controllo come una funzione (indipendente o inclusa nella classe), per esempio così:

/Function IsOrderExists
bool IsOrderExists(string SymbolTitle="",ulong Ticket=0)
//Функция прверяет наличие отложенного ордера
{
//----------------------------------------------------------------------------//
//Work variables
int f;        //Counter "for"
bool Result;  //Returned result
//----------------------------------------------------------------------------//

Result = false;

//Check SymbolTitle
  if(SymbolTitle==""){SymbolTitle=_Symbol;}
//Searching 
  if(Ticket!=0)
  //Ticket ордера заранее известен, что облегчает нам задачу :)
  {
  //Производим поиск ордера по указанному Ticket-у
  Result = OrderSelect(Ticket);
  }
  else
  //Ищем ордер по символу, перебирая весь список ордеров
  {

    for(f=0;f<OrdersTotal();f++)
    //Производим последовательный перебор ордеров в списке
    {
    //Получаем Ticket ордера по его позиции в списке
    Ticket = OrderGetTicket(f);
    //Производим выбор ордера по указанному Ticket-у
      if(OrderSelect(Ticket))
      //Ордер существует и выбран. Проверим символ ордера (мало ли что)...
      {

        if(OrderGetString(ORDER_SYMBOL)==SymbolTitle)
        //Ордер выставлен по интересующему нас символу
        {
        Result = true;
        break;
        }

      }

    }

  }
//----------------------------------------------------------------------------//
return(Result);
//----------------------------------------------------------------------------//
}
Voglio confrontare i risultati con quelli del parametro "Balance + min Drawdown", credo che abbia qualcosa a che fare con il drawdown del saldo del conto.

Per quanto ho capito, il prelievo del saldo sarà restituito per ogni esecuzione del tester.

Ci sono queste cifre nel rapporto MT4 (per esempio):

Drawdown assoluto: 18 496.44 Dispersione massima: 53 958.04 (99.99%) Drawdown relativo: 99.99% (53 958.04)


PS

Da quanto ho capito, restituisce o l'Assoluto o il Massimo prelievo per tentativo, tenendo conto del saldo.

E la selezione dei risultati dei test si basa sui risultati di drawdown più bassi di tutte le corse.

 
Non riesco a vederlo, è diverso, il deposito iniziale è 5000, il risultato è 459842.36. Non ho trovato nessuna informazione a riguardo...
 
Aiuto nel terminale.

Tester / Gestione dei tester / Ottimizzazione degli Expert Advisors / Tipi di ottimizzazione

  • Saldo massimo - questo è il valore massimo del saldo che viene ottimizzato;
  • Equilibrio + Massima redditività - questo è il valore massimo del prodotto dell'equilibrio e della redditività;
  • Saldo +massimo payoff atteso - il saldo è il prodotto del saldo per il payoff atteso;
  • Saldo + prelievo minimo - livello di prelievo (100% - Drawdown)*Il saldo viene preso in considerazione oltre al valore del saldo;
  • Saldo + fattore di recupero massimo - il valore è il prodotto del saldo per il fattore di recupero;
  • Saldo+ massimo Sharpe ratio - l'indice è il prodotto del saldo per lo Sharpe ratio;
  • Massimo parametro personalizzato - quando si seleziona questo parametro, il valore di OnTester() nell'Expert Advisor sarà considerato come criterio di ottimizzazione. Questo parametro permette all'utente di utilizzare qualsiasi valore personalizzato per l'ottimizzazione.

 
Ci rimproveri spesso in modo infondato, se solo tu fossi altrettanto critico con te stesso.


 
Se volete sapere la differenza tra queste modalità, dovrei leggerle. C'è una descrizione dettagliata nell'aiuto del tester da qualche parte.

PS Scusate, sono un dattilografo lento, Rosh ha già risposto con tutti i link.

