Errori, bug, domande - pagina 429
Senta, lei sembra un vero mago. : )
Grazie! :)
No, sto solo imparando. :[
La magia avviene quando non si può fare nulla - si inizia a guardare i menu a discesa - le scorciatoie sono prescritte lì. (è lì che ho imparato questo meraviglioso trucco).
Il conto del campionato 2010 (sul quale il trading è effettivamente disabilitato) è impostato all'avvio. Tutti i trade nel tester sono rifiutati a causa di [trade disabled]. Cambia l'account, inizia il test (cambiare solo l'account non è sufficiente, inoltre, sembra che dobbiamo aspettare la fine del test). Torniamo al conto iniziale. Ora eseguiamo il test - tutto funziona!
Ecco una tale danza del tamburello...
Potete dirmi perché la prima volta tutto viene emesso correttamente nel log, da un file, e poi l'array viene resettato? Perché la seconda volta ci sono solo zeri? Come posso fare in modo che le informazioni vengano salvate per un uso successivo?
Dovremmo aggiungereFILE_WRITE?
no
Prova a fare come mi è stato consigliato:
//===
zioVic:
Altrimenti, su ogni segno di spunta: "Borsa aperta - borsa ottenuta. Ha aperto la borsa - ha tirato fuori la borsa. Ha aperto la borsa - ha tirato fuori la borsa..."
//===
E lavorare con il file - cioè leggere il file da fare in OnInit o nelle sue funzioni derivate....!
Ciao, ho scaricato l'indicatore allegato da qui https://www.mql5.com/ru/forum/798/page3. Ho iniziato a compilarlo e ho ottenuto un errore
Si presenta così nella stringa
Ho descritto questo problema nel topic https://www.mql5.com/ru/forum/798/page12 ma nessuno sta ancora parlando.
Ho bisogno di aiuto e suggerire qualcosa, forse qualcuno può aiutarmi a riscrivere il mio indicatore. Ho provato ad usarlo per qualche tempo, ma non ho problemi con esso. Li ho su un terminale (PowerTader) e l'indicatore non vuole funzionare. Grazie.
Non sai come aiutare qui, devi aspettare la risposta dello sviluppatore.
doppio mx=mx=mn+(2*ottava)
questa stringa può apparire in due modi.
doppio mx=mx+mn+(2*ottava)
o
doppio mx=mn+(2*ottava)
