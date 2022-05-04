Errori, bug, domande - pagina 429

DV2010:
Senta, lei sembra un vero mago. : )

Grazie! :)

No, sto solo imparando. :[

La magia avviene quando non si può fare nulla - si inizia a guardare i menu a discesa - le scorciatoie sono prescritte lì. (è lì che ho imparato questo meraviglioso trucco).

 
Il problema "Trade disabled", apparso nella build 468, rimane nella 470:
Il conto del campionato 2010 (sul quale il trading è effettivamente disabilitato) è impostato all'avvio. Tutti i trade nel tester sono rifiutati a causa di [trade disabled]. Cambia l'account, inizia il test (cambiare solo l'account non è sufficiente, inoltre, sembra che dobbiamo aspettare la fine del test). Torniamo al conto iniziale. Ora eseguiamo il test - tutto funziona!
Ecco una tale danza del tamburello...
Mr.FreeMan:

Potete dirmi perché la prima volta tutto viene emesso correttamente nel log, da un file, e poi l'array viene resettato? Perché la seconda volta ci sono solo zeri? Come posso fare in modo che le informazioni vengano salvate per un uso successivo?

Scrivere al Service Desk con più dettagli possibili e allegare i file
Mr.FreeMan:
Bisogna aggiungereFILE_WRITE?
Silent:
Dovremmo aggiungereFILE_WRITE?

no
 
Mr.FreeMan:
no

Prova a fare come mi è stato consigliato:

//===

zioVic:

  1. Aprire il file in OnInit.
  2. Leggere il file in OnTick.
  3. Chiudere il file in OnDeinit.

Altrimenti, su ogni segno di spunta: "Borsa aperta - borsa ottenuta. Ha aperto la borsa - ha tirato fuori la borsa. Ha aperto la borsa - ha tirato fuori la borsa..."

//===

E lavorare con il file - cioè leggere il file da fare in OnInit o nelle sue funzioni derivate....!

 
Funziona, sono stupido!
 

Ciao, ho scaricato l'indicatore allegato da qui https://www.mql5.com/ru/forum/798/page3. Ho iniziato a compilarlo e ho ottenuto un errore

Si presenta così nella stringa

Ho descritto questo problema nel topic https://www.mql5.com/ru/forum/798/page12 ma nessuno sta ancora parlando.

Ho bisogno di aiuto e suggerire qualcosa, forse qualcuno può aiutarmi a riscrivere il mio indicatore. Ho provato ad usarlo per qualche tempo, ma non ho problemi con esso. Li ho su un terminale (PowerTader) e l'indicatore non vuole funzionare. Grazie.

Non sai come aiutare qui, devi aspettare la risposta dello sviluppatore.

doppio mx=mx=mn+(2*ottava)

questa stringa può apparire in due modi.

doppio mx=mx+mn+(2*ottava)

o

doppio mx=mn+(2*ottava)

 
sergeev:

Non sai come aiutare qui, devi aspettare la risposta dello sviluppatore.

doppio mx=mx=mn+(2*ottava)

questa stringa può apparire in due modi.

doppio mx=mx+mn+(2*ottava)

o

doppio mx=mn+(2*ottava)

La prima opzione non funziona.
