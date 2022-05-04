Errori, bug, domande - pagina 425
In termini di numero di parametri non sembra esserci alcun problema, ho testato con 600 parametri.
Ma il numero di parametri ottimizzati è limitato a 63-64 (oltre questo il tester semplicemente non permette di marcare i parametri).
Con il numero totale di passaggi anche bisogno di essere attenti (se il conteggio dei passaggi andrà oltre il massimo lungo, allora il film non funzionerà come ho capito).
Sì, lo capisco molto bene :)
Creare un indicatore personalizzato - parametri - stringa
Le virgolette non possono essere inserite nel valore iniziale.
Usate caratteri speciali ('\"' o quelli ottenuti usando CharToString). Potete anche usare le virgolette singole.
Potete ottenere una rappresentazione testuale di una doppia citazione come questa
PS
Per quanto ho capito nel tuo caso, è la variante '\' che farà il trucco.
Usate i caratteri jolly o le virgolette come 'esempio'.
Si vorrebbe ottenere la stringa Input1="" (valore vuoto), non stringa Input1="''
Se ho capito bene, avete bisogno della seguente combinazione:
Vorrei ottenere la stringa Input1="" (valore vuoto), non stringa Input1="''.
Sviluppatore.
Il caso non accetta variabili, è progettato così?
Voglio essere in grado di confrontare le variabili regolari, ma non ottenere un errore "'XXXXXXXXX' - è richiesta un'espressione costante...".
Se si aggiunge un commento a destra nei parametri di input dell'indicatore
otteniamo