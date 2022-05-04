Errori, bug, domande - pagina 425

Nuovo commento
 
Interesting:

In termini di numero di parametri non sembra esserci alcun problema, ho testato con 600 parametri.

Ma il numero di parametri ottimizzati è limitato a 63-64 (oltre questo il tester semplicemente non permette di marcare i parametri).

Con il numero totale di passaggi anche bisogno di essere attenti (se il conteggio dei passaggi andrà oltre il massimo lungo, allora il film non funzionerà come ho capito).


Sì, lo capisco molto bene :)
 
Mr.FreeMan:
Sì, lo capisco molto bene :)
Scrivete a servicedesk e allegate il file EX5, per favore - aiuterà a risolvere rapidamente il problema.
 

Creare un indicatore personalizzato - parametri - stringa

Le virgolette non possono essere inserite nel valore iniziale.

Переход на новые рельсы: пользовательские индикаторы в MQL5
Переход на новые рельсы: пользовательские индикаторы в MQL5
  • 2009.11.23
  • Андрей
  • www.mql5.com
Я не буду перечислять все новые возможности и особенности нового терминала и языка. Их действительно много, и некоторые новинки вполне достойны освещения в отдельной статье. Вы не увидите здесь кода, написанного по принципам объектно-ориентированного программирования — это слишком серьезная тема для того, чтобы просто быть упомянутой в контексте как дополнительная вкусность для кодописателей. В этой статье остановимся подробней на индикаторах, их строении, отображении, видах, а также особенностях их написания по сравнению с MQL4.
[Eliminato]  
Silent:

Creare un indicatore personalizzato - parametri - stringa

Non è possibile scrivere citazioni al valore iniziale.

Usate caratteri speciali ('\"' o quelli ottenuti usando CharToString). Potete anche usare le virgolette singole.

Potete ottenere una rappresentazione testuale di una doppia citazione come questa

string quote = CharToString(34);

PS

Per quanto ho capito nel tuo caso, è la variante '\' che farà il trucco.

 
Interesting:
Usate i caratteri jolly o le virgolette come 'esempio'.
Vorrei finire con la stringa Input1="" (valore vuoto), non stringa Input1="''
[Eliminato]  
Silent:
Si vorrebbe ottenere la stringa Input1="" (valore vuoto), non stringa Input1="''

Se ho capito bene, avete bisogno della seguente combinazione:

string Input1 = "\"\"";
[Eliminato]  
Silent:
Vorrei ottenere la stringa Input1="" (valore vuoto), non stringa Input1="''.
Ho chiarito il mio post.
 
Interesting:
voix_kas:
Il maestro mette tutte queste combinazioni nelle sue citazioni "così come sono".
[Eliminato]  

Sviluppatore.

Il caso non accetta variabili, è progettato così?

Voglio essere in grado di confrontare le variabili regolari, ma non ottenere un errore "'XXXXXXXXX' - è richiesta un'espressione costante...".

 

Se si aggiunge un commento a destra nei parametri di input dell'indicatore 

//--- input parameters
input bool     BidLineEnable=true; //--- переменная BidLineEnable определяет, показывать ли линию Bid
input bool     AskLineEnable=true;
input string   path_prefix=""; // переменная path_prefix задает путь и префикс к имени файла
int ticks_stored; // переменная tick_stored содержит количество хранящихся котировок

otteniamo

1...418419420421422423424425426427428429430431432...3184
Nuovo commento