Errori, bug, domande - pagina 424
questo è un tentativo di aprire un file (stavo controllando se (FileIsExist("kor.bin",0)==true) Print("FILE DETECTED = ...");
) 2.5 MB da 2010,06,01
Un tentativo di aprire da 2011,01,05 con dimensione 950 kb non ha avuto successo (la stessa cosa scrive)
nessuna idea di cosa sia il poltergeist?
Non ho idea di cosa possa essere :( forse è perché pesa molto? (409KB)) è un sacco di parametri? (478 8)) cos'altro può essere? =( era normale prima, ho aggiunto un piccolo EA, il codice è ancora aumentato di volume e non funziona, ma il codice non è niente di insolito..... strano tutto questo :( prima che la cartella Agent-127.0.0.1-3001 e Agent-127.0.0.1-3000 cancellati, ma in teoria, questo non può essere la causa!!! e perché altri EA funzionano!!!
A spese del peso non lo so, e i parametri sono davvero tanti (probabilmente più di 64 ottimizzazioni)...
A scapito della dimensione, anche, non ricordo le restrizioni annunciate a questo proposito (voglio sapere la dimensione massima consentita del file, e il numero di tutti i tipi di funzioni, variabili e classi in esso).
Non conosco il peso, ma i parametri sono veramente tanti (probabilmente, l'ottimizzazione è più di 64)...
Nel tester delle strategie, l'elaborazione degli ordini con il parametro type_filling = ORDER_FILLING_CANCEL non è supportata.
Errore:
2011.06.18 22:25:28 2011.06.13 00:03:03 fallito acquisto istantaneo 0,01 EURUSD a 1,43353 [Modalità di riempimento non supportata]
Finora, è passato a ORDER_FILLING_AON.
Ma nell'esecuzione dell'obiettivo sto stabilendo il supporto per l'esecuzione parziale dell'ordine.
Domanda agli sviluppatori: questa limitazione è intenzionale?
Se sì, qual è la ragione? Se no, quando possiamo aspettarci non solo il supporto ma l'emulazione dell'esecuzione parziale nel tester?
Ho messo solo una piccola parte di parametri sull'ottimizzazione (non vedo l'ora di far funzionare il sistema al massimo :) ), e questo ho espresso quanti in totale sono nell'EA. l'ottimizzazione funziona, ma non vuole lavorare, carica agenti.... e non può caricare in alcun modo.
Cioè a un certo punto l'ottimizzazione a 478 parametri (ma non tutti sono stati ottimizzati) è passata?
no, anche i parametri sono aumentati, prima erano meno :)
ho fatto un esperimento, rimosso molti parametri dall'input, ancora non funziona, in generale un'idea stupida .... cosa c'entrano i parametri?)) probabilmente c'è qualcos'altro qui....
Ho avuto un problema simile una volta, ad un certo numero di parametri Expert Advisor ha semplicemente abbandonato il grafico (non ricordo il numero esatto, ma era oltre 100).
Se ricordo bene, gli sviluppatori generalmente raccomandavano di non superare i 64 o qualcosa del genere.
Posso darvi un comando in Service Desk perché sto facendo tutto correttamente nel codice?
ma quando si prova, l'EA non apre il file?
In termini di numero di parametri non sembra esserci alcun problema, ho testato con 600 parametri.
Ma il numero di parametri ottimizzati è limitato a 63-64 (oltre questo il tester non mi lascia segnare i parametri).
Con il numero totale di passaggi anche bisogno di essere attenti (se il conteggio dei passaggi andrà oltre il massimo lungo, allora il film non sarà come ho capito).