È consigliabile avere una scheda video decente (non potente, ma decente) invece delle vecchissime schede integrate, la cui accelerazione è puramente dichiarativa. Questo è particolarmente vero per i vecchi modelli di laptop.
Poiché i grafici hanno spesso molti oggetti grafici e sono attivamente ridisegnati, è necessario un buon acceleratore 2D.
Ditemi se sapete o chiedete a qualche tecnico, quale di questi parametri è importante e può influenzare direttamente la velocità di
in mt4/mt5 ... ?
Se si aggiunge un commento a destra nei parametri di input dell'indicatore
otteniamo
Il 7050 ha 256 di memoria ed è preso dalla RAM. Non credo che l'autobus sia molto più alto del 533... È un video in modo che se una normale scheda video muore, puoi andare online e prenderne una nuova.
HD 2000 è molto più produttivo.
Qual è la domanda?
Il commento di una variabile di istanza sostituisce il nome nelle finestre di dialogo - questo è descritto nella documentazione ed è fatto appositamente per la descrizione estesa di parametri esterni.
Un caso può avere solo una costante. Questo è lo stesso in C/C++.
Un commento in una variabile d'istanza sostituisce il nome nelle finestre di dialogo - questo è descritto nella documentazione e fatto appositamente per la descrizione estesa di parametri esterni.
Stavo pensando. In realtà è utile. È solo un po' inaspettato.
Sul forum qualcuno ha descritto un modo per fargli visualizzare il nome del parametro invece del commento (ma è davvero quasi sempre scomodo).
Probabilmente duplicare il nome in un commento :)
o solo un commento in altoMi sono solo chiesto cosa ho ottenuto in compilazione alla fine :)
Ora ottiene lo stesso valore, ottiene lo stesso valore 1,79,,,, (questo è sec.)
Ottiene EMPTY_VALUE, poiché lo restituiamo se il file non è aperto. Se è più conveniente ottenere 0,0, restituisci 0,0.
E devi restituire qualcosa. Non è bene leggere un file che non è aperto.
Riguardo all'errore aperto. Scrivi in questo modo:
Questo è uno screenshot del tester. È lo stesso nel terminale?