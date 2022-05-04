Errori, bug, domande - pagina 426

Renat:

È consigliabile avere una scheda video decente (non potente, ma decente) invece delle vecchissime schede integrate, la cui accelerazione è puramente dichiarativa. Questo è particolarmente vero per i vecchi modelli di laptop.

Poiché i grafici hanno spesso molti oggetti grafici e sono attivamente ridisegnati, è necessario un buon acceleratore 2D.



Ditemi se sapete o chiedete a qualche tecnico, quale di questi parametri è importante e può influenzare direttamente la velocità di

in mt4/mt5 ... ?



 
Silent:

Se si aggiunge un commento a destra nei parametri di input dell'indicatore

otteniamo

Qual è la domanda?
 
tester_el_pro:

Il 7050 ha 256 di memoria ed è preso dalla RAM. Non credo che l'autobus sia molto più alto del 533... È un video in modo che se una normale scheda video muore, puoi andare online e prenderne una nuova.

HD 2000 è molto più produttivo.

 
Yedelkin:
Qual è la domanda?
Mm. È corretto che venga visualizzato il commento piuttosto che il nome del parametro? Se non c'è un commento, viene visualizzato il nome...
 
Sfortunatamente, nulla può aiutare con la carta in questione. Se è un portatile, la situazione è senza speranza. Altrimenti, per 1000-1500 rubli puoi comprare una scheda grafica decentemente potente, che eliminerà tutti i problemi di prestazioni.
 
Un caso può avere solo una costante. Questo è lo stesso in C/C++.

Il commento di una variabile di istanza sostituisce il nome nelle finestre di dialogo - questo è descritto nella documentazione ed è fatto appositamente per la descrizione estesa di parametri esterni.
 
Renat:
Un caso può avere solo una costante. Questo è lo stesso in C/C++.

Un commento in una variabile d'istanza sostituisce il nome nelle finestre di dialogo - questo è descritto nella documentazione e fatto appositamente per la descrizione estesa di parametri esterni.
Capito, grazie.
Silent:
Stavo pensando. In realtà è utile. È solo un po' inaspettato.
Sul forum, da qualche parte è stato descritto un modo per far sì che il nome di un parametro venga visualizzato al posto di un commento (ma questo è davvero quasi sempre scomodo).
 
Interesting:
Sul forum qualcuno ha descritto un modo per fargli visualizzare il nome del parametro invece del commento (ma è davvero quasi sempre scomodo).

Probabilmente duplicare il nome in un commento :)

o solo un commento in alto

//--- переменная BidLineEnable определяет, показывать ли линию Bid
input bool     BidLineEnable=true;
Mi sono solo chiesto cosa ho ottenuto in compilazione alla fine :)
 
Im_hungry:

Ora ottiene lo stesso valore, ottiene lo stesso valore 1,79,,,, (questo è sec.)

Ottiene EMPTY_VALUE, poiché lo restituiamo se il file non è aperto. Se è più conveniente ottenere 0,0, restituisci 0,0.

E devi restituire qualcosa. Non è bene leggere un file che non è aperto.

Riguardo all'errore aperto. Scrivi in questo modo:

if(handle==INVALID_HANDLE)
  {
   Print("-----Неоткрывается :- Почему? Потому что произошла ошибка ",GetLastError());
   return(EMPTY_VALUE);
  }

Questo è uno screenshot del tester. È lo stesso nel terminale?

