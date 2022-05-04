Errori, bug, domande - pagina 431
Se possibile, meglio così su MT4
Ho intenzione di occuparmi dei miei progetti MT4 la prossima settimana, e la libreria per la migrazione da MQL4 a MQL5 dovrebbe essere aggiornata (solo nel campo degli indicatori).
Cercherò di occuparmi del vostro problema fino a mercoledì. Vi invierò un feedback mercoledì o giovedì.
Potreste spiegare in quali circostanze può verificarsi un errore TRADE_RETCODE_ONLY_REAL?
E qual è il modo giusto per affrontarlo?
Un'altra sfumatura riguardante il tipo di esecuzione dell'ordine (SymbolInfoInteger(SYMBOL_TRADE_MODE)).
Possibili varianti:
1. SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED(il trading sul simbolo non è permesso).
2. SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONGLY (è permesso solo l'acquisto).
3. SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY (è permessa solo la vendita).
4. SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY (è permessa solo la chiusura delle posizioni).
5. SYMBOL_TRADE_MODE_FULL (nessuna restrizione nelle operazioni di trading).
Non pensa che la clausola 2 e la clausola 3 dovrebbero in ogni caso includere la clausola 4?
O fa parte della categoria "è già chiaro a tutti" (sarebbe bello specificarlo esplicitamente nella documentazione), o risulta essere assurdo: si può aprire una posizione ma non si può chiudere.
TRADE_RETCODE_ONLY_REAL
10032
TRADE_RETCODE_ONLY_REAL
L'operazione è consentita solo per i conti reali
Questo è in realtà un divieto di negoziare il simbolo specificato per il tipo di conto dato. Per esempio, cercando di negoziare uno strumento di scambio con esecuzione diretta su un conto demo.
Un broker non può sempre fornire il trading demo su un certo numero di strumenti di trading.
Un'altra sfumatura riguardante il tipo di esecuzione dell'ordine (SymbolInfoInteger(SYMBOL_TRADE_MODE)).Non pensate che i punti 2 e 3 dovrebbero comunque includere il punto 4?
O è una cosa del tipo "è chiaro a tutti comunque" (sarebbe bello scriverlo esplicitamente nella documentazione), o è una sciocchezza: si può aprire una posizione ma non si può chiudere.
Sì, una chiusura completa delle posizioni con SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY funziona con SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY e SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY.
Cercheremo di ampliare la descrizione della situazione quando le posizioni di trading vengono liquidate nella documentazione.
C'è una discrepanza tra i risultati ottenuti durante i test singoli e l'ottimizzazione tramite MQL5 Cloud Network
Risultati dell'ottimizzazione:
Risultati durante il test singolo:
Sembra che durante l'ottimizzazione un trade sia semplicemente perso a causa di un problema con la storia delle quotazioni delle ultime ventiquattro ore.
L'ottimizzazione e il test sono stati condotti il 26.06.11
Costruire 470
L'impressione è che l'ottimizzazione perda solo un trade a causa di un problema con la storia delle quotazioni delle ultime 24 ore.
Sì, non c'è bisogno di testare alla data più recente esistente.
Scegliete una data finale fissa ragionevole sotto forma di 00:00 del giorno lavorativo precedente o anche la fine dell'ultima settimana lavorativa. Se usate sempre l'ultimo giorno, la fine del grafico galleggerà periodicamente, specialmente se il processo di test è lungo usando agenti remoti o claud.
290 in totale e... su)
L'overkill totale fa 290.
Deduco che non c'è nessun passaggio (corsa reale) ma è fisso (se ci sono partite)?