Errori, bug, domande - pagina 422
Buon pomeriggio, membri del forum.
Per favore, aiutatemi a capire. L'indicatore non appare sul grafico per qualche motivo - non so dove sia l'errore.
In generale, dovrebbe essere visualizzato sul grafico in questo modo:
Ma non ho niente nella finestra di questo indicatore. MT4.
Ecco il codice dell'indicatore. C'è un errore nel codice o in qualcos'altro?
È MT5.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Qualcuno può dirmi qual è la dimensione massima consentita del file bin
che può essere aperto dal consigliere per la lettura, perché 25 m con 3 mln.
Può essere che 25 metri e 3 milioni di decine di valori non saranno letti, ma 500.000 valori saranno letti?
Restituisce quasi gli stessi valori (la differenza è solo una barra), come è possibile?
Nell'idea una funzione dovrebbe restituire quante barre visualizzare sul grafico corrente (per esempio 5000) e l'altra solo il numero che entra nello schermo (nel mio caso poco più di 380).
Build 466, Full 7 x64
La linea
è sempre 1 in più del numero della prima barra visibile (a sinistra):
L'ultima barra (a destra) ha il numero 0.
A meno che il grafico non venga fatto scorrere. Se il grafico è "scrollato", <numero della prima barra visibile> = <numero di barre visibili> + <lo spostamento del grafico in barre>-1.
E quello che scrivi:
...quante barre totali visualizzare sì il grafico corrente (per esempio 5000)...
è un po' diverso:
A proposito di non aprire la dimensione del file, e per l'anno 2010 e 2009 2008 non vuole aprire,
Ho provato ad aprire un file creato con questo strumento ma dice che non si può aprire.
Qualsiasi intervallo di tempo tranne 2011, 01, 01 apre il resto no,
Che tipo di problema?
Temo che non funzionerà.
Per esempio, ho 50000 barre selezionate nelle mie impostazioni ma 11375 barre caricate nella realtà.
Il metodo
E quale numero usare qui.
ZS Ecco cosa c'è suInit
E la spazzatura nella storia non viene pulita...